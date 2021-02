Sono state ufficializzate le rimodulazioni TIM del pacchetto di streaming di TIMVISION battezzato ‘Mondo Disney+‘: il costo del canone mensile subirà un aumento di 1,99 euro a partire dal 28 febbraio 2021 per alcuni dei primissimi abbonati in virtù dell’inserimento nel catalogo dei contenuti Star (ve ne avevamo già parlato circa un mese fa in questo articolo). Come riportato da ‘mondomobileweb.it’, la comunicazione è già arrivata nella fattura di gennaio 2021 ad alcuni clienti, che sono stati prontamente avvisati circa la modifica unilaterale del contratto che sta per colpirli riguardo le condizioni economiche dell’offerta Mondo Disney+.

Parliamo dei contenuti concessi in bundle ad un costo scontato per i clienti del gestore blu, che prevedono il servizio di streaming Disney+ ed i contenuti di TIMVISION Plus (c’è una collaborazione in essere tra l’operatore telefonico e la nota piattaforma di contenuti in streaming di film, serie televisive ed altri contenuti d’intrattenimento). Le suddette rimodulazioni TIM, come sopra già accennato, riguarderanno gli utenti che avevano aderito alla promozione lancio (quella il cui costo era stato fissato a 3 euro al mese). In poche parole, il prezzo finale, alla luce del repricing, salirà a 4,99 euro al mese, che è poi la stessa cifra attualmente proposta in commercio per l’offerta Mondo Disney+.

Non dovrebbero esserci modifiche unilaterali del contratto per quanto hanno sottoscritto il pacchetto con le promozioni successive alla prima (che prevedono il prezzo di 4,99 euro al mese), né tanto meno per quanto hanno incluso insieme a Mondo Netflix nell’offerta Mondo Intrattenimento. Chi non vuole accettare le rimodulazioni TIM sopra descritte potrà recedere dal contratto fino al giorno prima della loro entrata in vigore (entro il 27 febbraio in questo caso), come disposto dall’art.70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.