Si prospettano rimodulazioni TIM a partire dal 28 febbraio 2021. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, alcuni clienti di rete fissa subiranno un aumento del canone mensile per quanto riguarda l’opzione Mondo Disney+ (bundle scontato che prevede il servizio di streaming ed i contenuti di TIMVISION Plus). Il costo di Mondo Disney+ aumenterà di 1,99 euro al mese, mentre eventuali promozioni in corso e la cifra del bonus TIM previsto dal contratto non subiranno modifiche. Sarà possibile verificare se le rimodulazioni TIM di cui sopra abbiano coinvolto personalmente un cliente nella sezione ‘Dettaglio dei Costi‘ della fattura, accedendo all’area riservata MyTIM (sempre che siate già registrati), oppure chiamando il 187.

Le rimodulazioni TIM dovrebbero riguardare i clienti che hanno attivato l’opzione Mondo Disney+ attraverso la promozione lancio, con costo mensile di 3 euro, dal 28 febbraio 2021 pronta a passare a 4,99 euro al mese (che è poi anche il prezzo di listino del pacchetto). Non escludiamo che l’incremento di 1,99 euro del canone mensile possa interessare anche tutti gli altri clienti del gestore blu che hanno attivato Mondo Disney+ a 4,99 euro al mese (l’aumento potrebbe, infatti, essere correlato all’arrivo sulla piattaforma multimediale di Star, disponibili in Italia dal 23 febbraio 2021).

La Disney comunicò mesi fa che l’arrivo di Star, che offre contenuti dedicati ad un pubblico un po’ più adulto (non che i contenuti già presenti siano fruibili solo dal più piccolo, intendiamoci), il costo del servizio sarebbe aumentato (da 6,99 a 8,99 euro al mese, oppure da 69,99 a 89,99 euro l’anno). I clienti che non vogliono accettare le rimodulazioni TIM possono recedere dall’offerta Mondo Disney+ senza penali né costi di disattivazione, comunicandolo entro il 27 febbraio 2021 tramite le consuete modalità (raccomandata A/R, PEC, chiamando il 187 oppure recandosi presso un negozio TIM autorizzato, specificando come causale ‘ modifica delle condizioni contrattuali’). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.