Non ci sono soste in questo periodo per lo sviluppo del Samsung Galaxy Note 9, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte sembra essere in distribuzione l’aggiornamento di febbraio. In particolare, a distanza di poche settimane dall’ultimo pacchetto software che abbiamo avuto modo di analizzare anche sul nostro magazine, oggi tocca tornare sul device che ha visto la luce più di due anni fa, alla luce di un ulteriore upgrade assai gradito dal pubblico italiano.

Tutti concentrati sul Samsung Galaxy Note 9 e sull’aggiornamento di febbraio

Alcune indicazioni utili sulla nuova patch per il Samsung Galaxy Note 9 arrivano direttamente da SamMobile, considerando che da alcune ore ha visto la luce un aggiornamento che merita effettivamente un approfondimento. e non altro, per l’età del dispositivo. Il riferimento questo mercoledì cade sulla patch N960FXXS8FUB1, con notifiche via OTA che sono apparse in Europa lunedì. Più nel dettaglio, l’aggiornamento è stato avvistato in Germania, prendendo di mira la variante internazionale Exynos che è in commercio in Europa.

Difficile prevedere gli scenari a breve termine per il Samsung Galaxy Note 9, ma ad oggi sappiamo ad esempio che sulla carta non ci dovrebbero essere funzionalità extra con l’upgrade. Ancora, questo particolare lancio potrebbe essere un po’ più lungo, in linea con quello che di solito accade con i dispositivi rilasciati più di trenta mesi fa. Resta il fatto che sia molto incoraggiante il segnale inviato dal produttore a tutti coloro che hanno deciso di puntare ancora sullo smartphone lanciato sul mercato a fine 2018.

Secondo la fonte, i possessori di un Samsung Galaxy Note 9 possono aspettarsi almeno altri otto aggiornamenti mensili nel corso del 2021, prima che Samsung esegua il downgrade del proprio dispositivo, portandolo in questo modo ad un ciclo di rilascio trimestrale.