Si torna a parlare anche sulle nostre pagine del Samsung Galaxy Note 9 a proposito del suo sviluppo software, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte risulta disponibile l’aggiornamento di gennaio. Nonostante non si tratti certo dell’ultimo arrivato, esattamente come avvenuto due mesi fa lo smartphone Android risulta tra i primi ad ottenere il pacchetto software mensile da parte del colosso coreano. Dettaglio non di poco conto, se pensiamo agli standard degli altri produttori in ambito mobile.

In arrivo in Italia l’aggiornamento di gennaio 2021 per il Samsung Galaxy Note 9

Cosa sappiamo fino a questo momento a proposito dell’aggiornamento di gennaio 2021 destinato al Samsung Galaxy Note 9? Secondo le informazioni fornite da SamMobile, non dobbiamo aspettarci sconvolgimenti una volta portato a termine il download del pacchetto software. Almeno sulla carta, infatti, il firmware in questione dovrebbe limitarsi a migliorare gli standard di sicurezza del device, anche se non si escludono sorprese riferite dal pubblico, nel momento in cui l’upgrade verrà effettivamente scaricato da tutti.

Come al solito, i rollout appena avviati per questa famiglia di device dovrebbero essere graduali, il che significa che impiegheranno un po’ di tempo per essere completati. Insomma, armatevi di pazienza, perché l’aggiornamento per il vostro Samsung Galaxy Note 9 potrebbe arrivare qui in Italia anche in una settimana. Detto questo, non possiamo fare altro che attendere la piena distribuzione della patch per comprendere ulteriori novità sul firmware N960FXXS7FUA1.

Trattandosi di una patch sulla carta secondaria, comunque, dovrebbero trascorrere pochi giorni prima che arrivino anche dall’Italia segnalazioni inerenti la disponibilità dell’aggiornamento, considerando anche il recente passato del Samsung Galaxy Note 9 ed il modo in cui sono state gestite queste situazioni dal produttore coreano in giro per il mondo. Che ne pensate?