Parlare di date è come sempre impossibile, ma oggi 17 febbraio abbiamo senza ombra di dubbio un contributo in più da altre categorie, a supporto di chi desidera la riapertura palestre nel più breve tempo possibile. Mentre dalla community scientifica arrivano contributi anche da parte di coloro che mostrano diffidenza, parallelamente si portano avanti battaglie affinché venga ufficializzata la ripresa delle attività al più presto. Il tutto, in un settore importante sia dal punto di vista economica, sia in ottica salute mentale e fisica per i clienti.

Riapertura palestre e piscine ora sostenuta anche da medici e avvocati

Cerchiamo dunque di contestualizzare al meglio tutte le ultime novità trapelate in rete, dopo quelle condivise nella giornata di ieri sul nostro magazine. Già, perché a Piacenza qualcosa si muove e, pur essendo l’iniziativa meno aggressiva del ricorso al TAR per velocizzare la riapertura palestre e piscine entro la fine di febbraio (la sentenza definitiva dovrebbe arrivare nel giro di una settimana, con potenziali effetti per tutto il Paese), qualche riscontro utile potrebbe arrivare anche dall’Emilia Romagna.

Secondo il sito Piacenza 24, più in particolare, una task force di medici e avvocati si sarebbe mossa proprio in questi giorni per chiedere la riapertura palestre e piscine, senza dimenticare il riavvio del settore sportivo. Insomma, una potenziale svolta per dare una spinta comparti chiusi totalmente o in parte a causa del dpcm che risulta essere ancora in vigore. Le palestre piacentine, le scuole di ballo e i centri sportivi, sedici strutture in tutto, hanno depositato al governo e alla Regione lo studio eseguito con il supporto di avvocati e medici.

I principi fondamentali che sostengono qui la riapertura palestre e piscine vertono sul fatto che lo sport abbia effetti positivi per quanto concerne la lotta al Covid, aggiungendo al quadro anche una presunta spinta all’efficacia del vaccino.