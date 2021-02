Le ultime dichiarazioni di Francesco Sarcina su Riccardo Scamarcio arrivano da una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ancora una volta il cantautore e frontman de Le Vibrazioni si mette a nudo ed esorcizza i suoi demoni.

Nel Mezzo è l’autobiografia da poco pubblica, e proprio nel contesto della promozione del libro Sarcina snocciola estratti di vita che ha raccontato anche nelle varie ospitate televisive. Nell’ultimo appuntamento di Verissimo, per esempio, ha svelato quel momento in cui si è ritrovato a guardare in faccia la morte, quando era finito nel tunnel della droga e per l’amore di una donna era andato vicino all’overdose.

Tra le colonne del Corriere, invece, è ritornato sul matrimonio con Clizia Incorvaia, una relazione che lo fece precipitare nel vortice del gossip. Per lui, racconta il cantautore, il presunto tradimento della moglie aveva talmente ossessionato i media che la sua musica non era più al centro dell’attenzione. “In TV si è scatenato un salottino di basso profilo”, spiega Francesco Sarcina per raccontare quell’anno terribile, il 2015.

La cosa più chiacchierata, ovviamente, era il presunto tradimento di Clizia con Riccardo Scamarcio, l’attore con il quale il leader de Le Vibrazioni aveva un rapporto fraterno. A più riprese la Incorvaia ha negato il tradimento ma Sarcina è ritornato più volte sul loro rapporto durante il matrimonio. Negli ultimi mesi l’artista ha riferito che la sua ex moglie era ossessionata dai like sui social. Al Corriere, invece, ha aggiunto che la gelosia dell’ex moglie si era fatta soffocante.

“Tutti parlavano di me come se fossi solo la fine di quella relazione e non 25 anni di musica, di palchi sudati. Come se la mia vita non sia, invece, più intensa, drammatica, ricca di soddisfazioni e cadute. Mi ha fatto profondamente male perché sono il papà di due figli a cui devo qualcosa”.

Tuttavia le parole di Francesco Sarcina su Riccardo Scamarcio sono già state spese e il cantautore non ha più niente da dire, tanto meno gli interessa riallacciare i contatti con l’ex amico: “No, non mi interessa”. Questo è l’unico pensiero, freddo e lapidario, di Francesco Sarcina su Riccardo Scamarcio dopo anni di amicizia.