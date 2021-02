Con Francesco Sarcina a Verissimo si parla di libri aperti, due per la precisione. Il primo è Nel Mezzo, uno schianto autobiografico che il frontman de Le Vibrazioni ha pubblicato per mostrare le sue parti più nascoste.

Il secondo è quello del cuore. Francesco Sarcina si spalanca di fronte a Silvia Toffanin e racconta tutto ciò che negli anni gli ha logorato l’anima: “Ho fatto cose più rock’n’roll di un semplice gossip”, afferma con fierezza dopo l’ennesima domanda su Clizia Incorvaia. Oggi Francesco è un uomo nuovo, e fa il punto della sua vita.

Una passione per la musica ereditata dalla famiglia: suo nonno suonava nella banda, suo padre era un chitarrista. Negli anni il rapporto tra i genitori si logora e la madre, Tina, si allontana da casa. Come accade nella vita delle più comuni rockstar, in quel momento iniziano i tormenti di Francesco. Piazzale Corvetto, a Milano, è una zona difficile e per le strade si consumano lo spaccio e l’illegalità.

In quell’inferno Francesco ha rischiato la vita. Da un banale spinello era passato alla parte più tossica del mondo della droga, che è quella della dipendenza emotiva da una tossicodipendente: il cantautore era innamorato di una ragazza avvezza alle droghe pesanti e non riusciva ad aiutarla.

I tentativi di aiutarla erano diventati il suo inferno: Francesco Sarcina a Verissimo ricorda quel vortice nero in cui era precipitato proprio nel tentativo di salvare quella ragazza. “Sono andato in overdose, indirettamente non era colpa mia”, dice il cantautore precisando che, tuttavia, nel libro Nel Mezzo non fa alcun atto d’accusa se non verso se stesso.

Francesco Sarcina a Verissimo è l’artista che ha soffocato i suoi demoni: “Ti trasformano”, dice nel salotto di Silvia Toffanin mentre sullo schermo scorrono le fotografie del suo passato e del suo presente, perché nel futuro “Tornerai qui per suonare”, dice la conduttrice.