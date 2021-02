Esce Promettimi, il nuovo singolo di Blind feat. Guè Pequeno e Nicola Siciliano. Il brano sarà disponibile da mercoledì 24 febbraio, dopo l’EP d’esordio Cuore Nero che Blind ha rilasciato dopo l’esperienza nell’ultima edizione di X Factor.

Mentre il singolo Cuore Nero viene certificato disco di platino, Blind annuncia il primo passo verso un nuovo capitolo discografici. Promettimi è il nuovo singolo di Blind in collaborazione con Guè Pequeno e Nicola Siciliano. Da un lato c’è il fenomeno del rap, dall’altro il fenomeno della scena napoletana. Il fil rouge è la nuova musica di Blind che dalla prossima settimana promette di far ballare al primo ascolto.

“Promettimi è un pezzo molto importante per me – commenta Blind – perché è il primo singolo che lancio dopo aver finito la mia avventura a X Factor. Nel brano ci saranno Guè, che è uno dei miei artisti preferiti e dopo averlo incontrato a X Factor non mi sarei mai aspettato di lanciare come primo pezzo un feat. con lui, e Nicola Siciliano, che è un fenomeno della scena napoletana, come me è molto giovane e mi piace tanto come artista”.

Ad X Factor era tra i concorrenti più amati. Giunto fino alla puntata finale, in molti sarebbero stati pronti a scommettere sulla sua vittoria. Un sound travolgente e contemporaneo, unitamente alla presenza scenica di Blind, 20enne perugino che con la musica vuole riscattarsi da un passato difficile. A X Factor convince i giudici fin dal primo ascolto ma entra nel gruppo degli Under Uomini guidato da Emma Marrone per poi lasciare la vittoria nelle mani della talentuosa Casadilego.

Si fa chiamare Blind perché tutto ciò che vede davanti a sé è il suo obiettivo musicale e con la prima audizione a X Factor ha superato su YouTube la soglia dei 3 milioni di views.

Ora per Blind giunge il momento di rilasciare un nuovo brano inedito, Promettimi è un featuring con Guè Pequeno e Nicola Siciliano.