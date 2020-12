Sarà disponibile da domani, venerdì 11 dicembre l’EP di Blind, Cuore Nero. L’album d’esordio del giovane concorrente di X Factor 2020 sarà in vendita anche in una esclusiva versione autografata su Amazon al prezzo di 17,90 euro. La versione autografata sarà disponibile, però, da venerdì 18 dicembre.

Per il primo album, Blind ha scelto il titolo di uno dei suoi brani inediti, uno di quelli che ha colpito i giudici e rapito l’attenzione del pubblico durante il suo percorso a X Factor.

Tra i finalisti più apprezzati dell’edizione, Blind farà sicuramente parlare di sé anche a telecamere spente e la sua musica sarà racchiusa nell’EP in uscita domani.

L’EP di Blind sarà riassuntivo del suo percorso di crescita a X Factor, dalle audizioni ai Live Show, fino alla puntata finale del programma ma i suoi inediti sono disponibili anche all’interno di X Factor Mixtape 2020, già disponibile su Spotify e aggiornato durante i Love Show in modo puntuale con i nuovi brani presentati di volta in volta dai concorrenti.

Venerdì 11 dicembre usciranno per Sony Music Italy gli EP dei 4 concorrenti finalisti. Oltre a Cuore Nero di Blind sono attesi gli EP di Casadilego, N.A.I.P. e Little Pieces Of Marmelade, ognuno dei quali inizierà ufficialmente il proprio percorso nella discografia.

È arrivato dalle strade della periferia per conquistare gli italiani e riscattarsi attraverso la sua musica. Blind, un giovanissimo talentuoso della provincia di Perugia tenta le audizioni di X Factor Italia quasi per gioco e raggiunge la serata finale sotto la guida della giudice Emma Marrone che ha guidato il team degli Under Uomini.

I 4 EP sono già disponibili in pre-save e verranno rilasciati subito dopo la finale di X Factor 2020. Intanto, per Blind arriva una grande soddisfazione: il suo brano, Cuore Nero, è stato certificato disco d’oro.

“È la cosa più incredibile che mi sia mai successa”, scrive. “Ringrazio tutte le persone che stanno ascoltando la mia musica, questo regalo che mi avete fatto mi darà la forza e il coraggio per affrontare la grande sfida di domani. Ho ancora bisogno del vostro aiuto, ma vi prometto che saliró sul palco con questo stesso sorriso“.