Ci sono nuove indicazioni importanti che dobbiamo prendere assolutamente in esame, oggi 26 gennaio, per quanto riguarda le tempistiche di rilascio dell’aggiornamento con Magic UI 4 a bordo della serie Honor 20. Dopo il report della scorsa settimana, infatti, oggi ci sono spunti sufficienti per riprendere l’argomento qui in Italia. Cerchiamo di capire come stiano cambiando le cose, dunque, in attesa di avere riscontri definitivi ed ufficiali anche dalla divisione italiana per i tanti possessori di questi prodotti.

Vicini all’aggiornamento con Magic UI 4 con la serie Honor 20

Come stanno evolvendo le cose in queste ore? Le ultime informazioni in merito ci arrivano direttamente da una roadmap da sito ufficiale Huawei. Dettaglio curioso, se pensiamo al fatto che i due brand sono sempre più entità separate ed indipendenti. Parlando di varianti globali, il primo lotto di dispositivi per il programma di beta testing di Magic UI 4 include, per questa famiglia, smartphone ancora oggi molto popolari come i vari Honor 20, 20 Pro e V20.

Andando avanti, la società sta portano avanti test con una certa rapidità per i propri dispositivi registrati. Come? Inviando la tanto chiacchierata beta di Magic UI 4 agli iscritti e presto terminerà questa fase del programma fornendo la versione stabile di Magic UI 4. Ora, secondo le ultime informazioni trapelate oggi 26 gennaio, gli stessi Honor 20, 20 Pro e V20, almeno per quanto concerne i beta tester e gli utenti che al momento si ritrovano con Magic UI 3.1, riceveranno la versione stabile Magic UI 4 tramite OTA entro il primo trimestre del 2021.

Insomma, massimo due mesi di attesa e finalmente potremo andare incontro all’aggiornamento con Magic UI 4 (l’equivalente di EMUI 11 per i device Huawei) a bordo della serie Honor 20. Che ne pensate di quanto raccolto fino a questo momento? Fateci sapere se ritenete realistici scenari di questo tipo.