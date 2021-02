Mina Settembre 2 ci sarà oppure no? Ovviamente dopo il successo ottenuto da Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno non poteva essere altrimenti e così il pubblico avrà modo di rimanere un po’ meno male quando questa sera si piazzerà davanti allo schermo per il gran finale. La fiction di Rai1 volge al termine con un doppio episodio proprio questa sera ma, intanto, la produzione è già a lavoro sulla seconda stagione già confermata e presto in lavorazione anche sul set. I rumors dei giorni scorsi e la volontà espressa da molti attori del cast della fiction, hanno trovato conferma in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’head writer della serie Fabrizio Cestaro.

Proprio lui ha confermato che Mina Settembre 2 ci sarà e che si spera di iniziare le riprese a stretto giro, subito dopo il finale della fiction. Questo significa che gli attori potrebbero essere sul set già a marzo o, magari, già in primavera per confezionare la seconda stagione che, però, andrà in onda solo nel 2022 magari proprio in inverno. I fan possono quindi sperare non solo di scoprire presto i primi spoiler con le foto in arrivo dal set ma anche di vedere presto il seguito cercando di capire cosa ne sarà di Mina, dei casi che arriveranno nel centro dove lavora e, soprattutto, come andrà la sua vita privata.

Lo stesso Cestaro conferma che l’indecisione di Mina non andrà avanti a lungo e che nella seconda stagione la vedremo al fianco dell’uomo che ha scelto. Inutile dire che questa potrebbe essere una condizione momentanea e che in molti sono convinti che alla fine tornerà proprio dal marito salvo poi pentirsi scoprendo che i sentimenti che la legano a Mimmo sono ben più profondi di quelli che credeva e pensava.

Ma quali personaggi rivedremo in Mina Settembre 2? Alla domanda ha risposto ancora Fabrizio Cestaro che ha confermato il ritorno al completo del grande cast della prima stagione e quindi non solo il trio formato da Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno: “Rivedrete proprio tutti gli attori. Non ci sono dubbi. Devo dire che il cast è stato fatto veramente bene. Sono tutti bravissimi”. Più contenti di così…