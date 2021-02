Le anticipazioni del finale di Mina Settembre rischiano di rovinare il San Valentino dei fan di Serena Rossi e degli altri protagonisti della fiction. L’appuntamento con l’ultima puntata è fissata proprio per domenica prossima quando ad andare in onda saranno gli episodi 11 e 12 dal titolo “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”. A quel punto sarà il passato di Mina a travolgere la protagonista e anche il suo pubblico che potrebbero finalmente mettere insieme i pezzi del mistero legati alle reazioni della madre ma anche a quella foto che dalla prima puntata ci ha fatto pensare e riflettere, ma qual è la verità?

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Mina Settembre parlano della scomparsa di Olga, un caso che terrà impegnata la nostra assistente sociale che dovrà occuparsi di trovarla facendo un percorso a ritroso che la porterà faccia a faccia con rivelazioni sconvolgenti che riguardano suo padre e, molto probabilmente, anche la sua vita. Qualcuno parla di un fratello di cui non conosceva l’esistenza e che magari potrebbe essere legato proprio con Olga e alla sua scomparsa.

Dall’altro lato, invece, c’è Mimmo. Dopo lo scandalo il ginecologo lascerà il consultorio rintanandosi in una clinica privata e allontanandosi così da Mina che tornerà ad appoggiarsi, in tutto e per tutto, a Claudio. Ci sarà un lieto fine per il suo matrimonio o magari proprio con il suo Mimmo?

Ecco il promo della penultima puntata di oggi:

Prima di pensare al finale, però, l’appuntamento con la fiction con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, è fissato per questa sera con la penultima puntata in cui pioveranno su Mimmo le accuse di violenza da parte di una ragazza che si presenterà al consultorio mentre Mina dovrà occuparsi di due nuovi casi tra un carcerato pronto a chiedere un permesso e la misteriosa agenda di Irene che sembra nascondere qualcosa di importante, ma cosa?