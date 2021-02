Di primo acchito avrà confuso molti, la foto di Elle Fanning incinta con un pancino di alcuni mesi: l’attrice è apparsa così su Instagram in uno scatto elegantissimo e molto glamour per regalare una piccola anteprima di ciò che il pubblico vedrà in The Great 2, la nuova stagione della dramedy d’epoca dedicata a Caterina La Grande.

La foto di Elle Fanning incinta non è altro che un’anticipazione della seconda stagione della serie Hulu che la vede protagonista accanto a Nicholas Hoult, rispettivamente nei panni dell’imperatrice Caterina la Grande e di Pietro III di Russia. L’attrice non è in dolce attesa e quella che sfoggia davanti all’obiettivo è una pancia finta, sebbene sia molto credibile.

Destinata sin da subito a diventare virale, quella di Elle Fanning incinta è una foto risponde alle dinamiche della comunicazione digital in modo ottimale per una serie di motivi. Uno scatto professionale in pieno stile ‘annuncio di gravidanza’ di una celebrità, immediatamente e sicuramente attrattivo, per di più con un abbigliamento dallo stile ricercatissimo in questo periodo, visto che pizzi, corsetti e bustini sono tornati in voga grazie a veri e propri fenomeni seriali come Bridgerton, la serie rivelazione di Netflix targata ShondaLand.

Con queste premesse, il post che ritrae Elle Fanning incinta nei panni di Caterina non poteva che risultare un mega-spot riuscitissimo per The Great 2: “Stiamo cucinando qualcosa di speciale per la seconda stagione” ha aggiunto l’attrice a corredo della foto.

Hulu ha annunciato il rinnovo di The Great 2 la scorsa estate, per ulteriori 10 episodi, e la foto di Elle Fanning incinta su Instagram è il primo scatto promozionale della nuova stagione. Se la serie confermerà il suo successo di pubblico e critica, potrebbe avere lunga vita: il produttore esecutivo della serie Marian Macgowan ha dichiarato di avere in programma ben sei stagioni perché c’è “abbastanza materiale da arrivare a raccontare la vecchiaia di Caterina“. La prima stagione ha appena ottenuto tre nomination ai Golden Globes 2021, di cui una proprio per la Fanning come migliore attrice protagonista: una notizia che il cast ha festeggiato a Londra nel bel mezzo delle riprese di The Great 2.