Le riprese di The Great 2 si sono concluse in Inghilterra, nonostante la pandemia abbia creato qualche problema alla produzione. Elle Fanning lo annuncia su Instagram con uno scatto insieme al co-star Nicholas Hoult, e insieme ringraziano il cast e la troupe della serie tv in costume.

“La stagione 2 di The Great si è ufficialmente conclusa. Wow. Che impresa straordinaria girare in una pandemia globale. Sono eternamente grata per la crew che ci ha tenuti tutti sani e salvi.”

Anticipando il nuovo ciclo di episodi, la cui data di debutto non è stata ancora svelata, l’attrice 23enne ha dichiarato: “Questa stagione sarà pazzesca! Amo tutti quanti col cuore. Non vedo l’ora che voi vediate cosa abbiamo preparato!”

The Great è uno show satirico che rielabora in chiave comica l’ascesa al trono dell’imperatrice Caterina di Russia. La serie è stata creata da Tony McNamara, che ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sceneggiatura del film La favorita. La prima stagione, che ha debuttato su Hulu nel maggio 2020, ha visto la sovrana arrivare in Russia per il suo matrimonio combinato con Pietro – che diventerà Pietro III di Russia. Alla fine riuscirà ad avere il titolo di imperatrice a pieno titolo dopo aver orchestrato l’uccisione di suo marito e aver convinto la corte reale.

The Great 2 è stata annunciata nel luglio 2020, dopo aver convinto pubblico e critica. Arriverà su Hulu e poi su Starz Italia prossimamente.

Elle, come sua sorella maggiore Dakota, ha iniziato a recitare da bambina, facendo il suo debutto nella commedia del 2003 L’asilo dei papà con Eddie Murphy all’età di quattro anni. Successivamente ha lavorato in diversi film, fino al 2011 con ruoli da protagonista in Super 8 e La mia vita è uno zoo. Elle ha interpretato il ruolo della Principessa Aurora al fianco di Angelina Jolie nel film Walt Disney del 2014, Maleficent e nel sequel del 2019 Maleficent: Signora del Male.