Hulu ha ufficialmente confermato The Great 3, l’acclamata comedy storica che rilegge in chiave satirica l’ascesa al trono d Caterina la Grande, imperatrice di Russia (interpretata da Elle Fanning). La seconda stagione ha debuttato sullo streamer americano lo scorso novembre (in Italia viene pubblicata su Starz con un episodio a settimana).

The Great è stato creato da Tony McNamara, che ha anche scritto il film premio Oscar La Favorita, così come Crudelia della Disney (e il prossimo sequel). Elle Fanning ha recitato in numerosi progetti già da giovanissima, tra cui Super 8 di JJ Abrams, Maleficent della Disney (e il sequel Maleficent: Signora del Male) e The Neon Demon di Nicolas Winding Refn.

Nel cast di The Great anche Nicolas Hoult nei panni del consorte di Caterina, l’imperatore Pietro di Russia. È noto al pubblico per aver interpretato Bestia nella serie di film sugli X-Men, e il personaggio di Nux in Mad Max: Fury Road. Completano il cast: Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi, e Belinda Bromilow. New entry della seconda stagione, Gillian Anderson (che ha espresso il suo desiderio di poter tornare nella serie in The Great 3) nel ruolo della madre di Caterina, e Jason Isaacs in quello del padre di Pietro.

Nella seconda stagione, dopo un dettagliato colpo di stato, Caterina è riuscita a deporre suo marito dal trono di Russia e finalmente può trovare un modo per liberare il Paese. Con Pietro fuori dai giochi e tenuto come suo prigioniero, i rapporti dell’imperatrice con il marito cambiano di nuovo. Pietro sarà il suo amante o un alleato?

Gli episodi della terza stagione saranno dieci, come le precedenti.

C’è ancora molto materiale storico a cui attingere, e The Great ha dimostrato di essere un prodotto davvero innovativo, nonché acclamato da pubblico e critica. Per questo la serie potrebbe andare avanti ancora per molte stagioni.

Continua a leggere su optimagazine.com.