In attesa della seconda stagione appena annunciata, arriva il podcast di Bridgerton a rivelare curiosità inedite sul fenomeno seriale del momento. Dopo aver battuto ogni record di flussi streaming per il debutto di una serie originale Netflix sulla piattaforma, Bridgerton diventa un podcast, una sorta di audio-serie che porterà gli spettatori alla scoperta di dettagli sull’adattamento televisivo dei romanzi di Julia Quinn.

Dal cast ai set usati per le riprese, dai personaggi all’ambientazione nell’era Regency, il podcast di Bridgerton avrà lo scopo di sfruttare al massimo l’hype intorno alla serie per attirare gli spettatori già fidelizzati e incuriosirne degli altri, in vista di una seconda stagione che presumibilmente sarà solo una dei potenziali sequel di Bridgerton.

La voce del podcast di Bridgerton sarà quella della produttrice e autrice televisiva Gabrielle Collins, che si propone al pubblico come “la vostra guida curiosa al mondo della serie” nel teaser apparso online per annunciare il progetto al via il 18 febbraio. Shonda Rhimes, produttrice esecutiva della serie creata e scritta da Chris Van Dusen della sua casa di produzione ShondaLand, è stata la prima a dare l’annuncio dell’arrivo di Bridgerton: The Official Podcast.

La scelta della conduttrice del podcast di Bridgerton non è casuale: la produttrice Gabrielle Collins è specializzata in podcast e in particolare in documentari, grazie alla sua formazione su colonialismo e istituzioni inglesi. Inoltre lei stessa si definisce “orgogliosamente fanatica del genere dramma d’epoca“, un tratto che la rende perfetta per guidare il pubblico attraverso il backstage della serie e gli aneddoti su come è stata creata e prodotta. Ad affiancarla ci saranno la ricercatrice Annabelle Hood, la scrittrice della prima stagione della serie Jess Brownell e la dottoressa in Storia Hannah Greig.

Un appuntamento settimanale, quello col podcast di Bridgerton, che il sito ufficiale di ShondaLand presenta come un viaggio tra “approfondimenti e, ovviamente, un po’ di gossip – sulle trame, la musica, i costumi, i set di Bridgerton, il contesto storico della Londra dell’era Regency e molto altro ancora!“. Il podcast di Bridgerton sarà disponibile sull’app e il sito di IHeartRadio e via Apple Podcasts.