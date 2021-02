Svelato il cast di The Last of Us; nell’adattamento televisivo del celebre videogioco, i personaggio hanno finalmente un volto. Il primo grande annuncio riguarda Pedro Pascal, che si prende una pausa dall’universo di Star Wars e The Mandalorian (la serie tornerà nel 2022 con la terza stagione) per vestire i panni di Joel. L’attore, che ha interpretato Oberyn nella quarta stagione del Trono di Spade, ritroverà una sua ex collega.

Si tratta di Bella Ramsey, volto della giovane Lyanna Mormont nella serie HBO, a cui spetta la parte di Ellie. I due personaggi sono centrali nel videogioco The Last of Us, creato da Naughty Dog in esclusiva per le console PlayStation.

La notizia arriva dopo le presunte voci che vedevano Mahershala Ali nel ruolo di Joel. La community si era infatti spaccata: da una parte c’era chi concordava nella scelta dell’attore due volte Premio Oscar, dall’altra chi pretendeva un adattamento quantomeno fedele al videogioco originale con un personaggio caucasico. Ci hanno poi pensato Deadline e The Hollywood Reporter a smentire le voci di corridoio con la notizia del cast di The Last of Us.

La scelta di Pedro Pascal nei panni del padre di Ellie si rivela ottima; in The Mandalorian già interpreta infatti una figura genitoriale, vestendo i panni del cacciatore di taglie chiamato a consegnare un importante “bottino” (ovvero, il piccolo Yoda Grogu), di cui finisce inevitabilmente per affezionarsi (anche se il finale della seconda stagione non ha fatto presagire nulla di buono per i due moderni padre e figlio). Prima ancora di The Mandalorian, Pedro Pascal ha alle spalle un bel curriculum televisivo: oltre Il Trono di Spade, ha partecipato a otto episodi di The Mentalist e poi è approdato in Narcos, dove ha ricoperto il ruolo dell’ispettore Peña.

Bella Ramsey, classe 2003, ha raggiunto la popolarità con Il Trono di Spade, ma in precedenza era apparsa in altre serie tv, quali Una strega imbranata, e di recente è entrata nel cast di His Dark Materials – Queste oscure materie.