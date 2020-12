Il finale di The Mandalorian 2 chiude (almeno per il momento) le avventure di Mando e il Bambino. Una seconda stagione decisamente migliore della prima, più introduttiva, che getta le basi per un universo ancora più grande da esplorare. È chiaro che i minuti conclusivi dell’ottavo episodio sono quelli che anticipano una terza stagione – confermata e attualmente in via di sviluppo – in cui ogni cosa cambierà.

The Mandalorian è la storia di Din Djarin, un cacciatore di taglie che accetta un’improbabile missione: scortare un “bottino”, comunemente chiamato baby Yoda, a un cliente. Basta poco affinché Mando si affezioni al piccolo e fa di tutto per proteggerlo e riportarlo alla sua specie. Il viaggio tra i due, moderni padre e figlio, ci commuove fin dal primo istante; Mando sembra fatto di una corazza d’acciaio all’esterno, e solo l’affetto che nutre per il Bambino (che scopriremo chiamarsi Grogu) abbatte le sue barriere.

È amore anche questo, il legame che stringono questi due personaggi li porta ad affrontare diversi pericoli e insidie per sfuggire al malvagio Gideon, alla ricerca del Bambino per sfruttare i suoi poteri. La seconda stagione apre a nuovi scenari; c’è il ritorno atteso di Boba Fett, creduto morto ne Il ritorno dello Jedi, e al suo fianco c’è la rediviva Fennec Shand salvata su Tatooine da lui stesso.

Con il finale di The Mandalorian 2 si chiude un cerchio. Grogu viene salvato sulla nave di Gideon, e irrompe in scena un personaggio che i fan di Star Wars conoscono molto bene. Luke Skywalker (che ha ancora il volto di Mark Hamill, ringiovanito grazie alle moderne tecnologie) prende con sé il Bambino per allenarlo. È un addio dolceamaro quello tra il neo papà Mando e il suo piccolo, che per tutto questo tempo l’ha difeso andando anche contro i suoi principi. Capiamo che il sipario si chiude quando il Din Djarin si toglie l’elmo, mostrando il volto commosso di Pedro Pascal, per salutare Grogu.

La storia di Mando non sarà più la stessa, e chissà quali scenari futuri aprirà e se rivedremo ancora la piccola creaturina verde, fonte di gran guadagno alla Disney. Se il cacciatore di taglie porta con sé una grande ferita, Boba Fett e Fennec Shand chiudono la loro avventura sedendosi sul trono una volta appartenuto a Jabba. E i titoli di coda sono unanimi: Il libro di Boba Fett. Sarà questo ad aprire la terza stagione, attesa a dicembre 2021.

C’è da chiedersi però, se il franchise di The Mandalorian potrà proseguire senza il bellissimo rapporto tra Mando e Grogu, che hanno regnato nelle prime due stagioni. Un azzardo fare a meno di loro, ma d’altra parte non vediamo l’ora di guardare cosa combinerà Fett nel suo nuovo, piccolo impero.