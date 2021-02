Un piccolo regalo per i nostalgici di Lost: l’annunciata reunion di due volti storici della serie, Jorge Garcia e Henry Ian Cusick, andrà in onda nell’episodio di MacGyver del 12 febbraio negli Stati Uniti, su CBS. Il titolo scelto per l’appuntamento, peraltro, suona parecchio appropriato alla presenza dei volti di due ex naufraghi di Lost, SOS + Hazmat + Ultrasound + Frequency + Malihini.

Jorge Garcia e Henry Ian Cusick appaiono insieme nel promo dell’episodio. La guest star Jorge Garcia riprende il suo personaggio di Hawaii Five-O (le due serie condividono lo stesso universo immaginario), tornando nei panni del teorico della cospirazione Jerry Ortega, e incontra Henry Ian Cusick nei panni di Russ Taylor chiamato ad interrogarlo: “Sono il ragazzo nell’ombra, che vede il caos. Sono qui per salvarti“, gli dice Jerry, aggiungendo poi che “ok, forse era un po’ troppo drammatico“.

L’episodio con Jorge Garcia e Henry Ian Cusick vedrà Jerry lavorare con Russ e Wilt Bozer (Justin Hires) per infiltrarsi in una cellula del Codex, mentre Mac e il team si precipitano in soccorso dell’ex mentore di Matty, Ian Cain (la guest star Robert Patrick) quando quest’ultimo e il suo staff dell’ambasciata contraggono una malattia mortale e misteriosa.

Jorge Garcia e Henry Ian Cusick hanno interpretato Hurley e Desmond nello storico cult di ABC Lost, in onda dal 2004 al 2010 e rimasta una delle serie tv più rivoluzionarie della televisione in questo secolo. Il loro incontro è stato all’insegna della nostalgia, come ha dichiarato Cusick citando le battute dei loro personaggi in Lost: “Ero abituato a Jorge con i suoi lunghi capelli che diceva ‘Amico!’. E sono sicuro che si aspettava che gli dicessi: ‘Fratello!’ a un certo punto“. Era così, infatti, che Hurley e Desmond erano soliti rivolgersi l’uno all’altro durante la loro permanenza sull’isola.

Ecco il promo dell’episodio di MacGyver con la loro reunion.