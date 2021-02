La situazione sui diritti TV per il prossimo triennio 2021-2024 del campionato italiano di Serie A ancora non si è risolta: la lotta andrà avanti per ulteriori 48 ore. Per la giornata di domani, giovedì 11 febbraio 2021, la nuova assemblea dei club è chiamata a riunirsi per decretare la migliore offerta, se quella proposta da DAZN (che è in leggero vantaggio con 840 milioni per il pacchetti di 7 partite in esclusiva a giornata e 3 match in condivisione) oppure quella presentata da Sky (con 70 milioni per le 3 partite in condivisionem portando così il totale a quota 910 milioni). L’obiettivo dei presidenti sarebbe quello di raggiungere la quota di 1 miliardo, ecco il perché degli ulteriori rinvii sulla scelta. Questo è quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’.

Diritti tv Serie A, dove si vedrà il calcio italiano?

Su questa vicenda, però, ci sarebbe un ulteriore intoppo che non avrebbe convinto una buona parte dei presidenti. Infatti, quest’ultimi, sarebbero preoccupati circa l’infrastruttura Internet in Italia, con il timore che non riesca a supportare la trasmissione della maggior parte dei match via streaming. A tal proposito, alcuni dei patron presenti in assemblea avrebbe fatto il nome di TIM come probabile partner di DAZN. Purtroppo, però, nel nostro Paese la fibra di TIM non ha raggiunto ancora livelli ottimali per permettere con sicurezza la visione del campionato in streaming (una buona parte di persone utilizza ancora il rame e non la fibra).

Ad ogni modo, qualunque sarà la scelta, i tifosi e gli appassionati di calcio potranno dire addio al doppio abbonamento (su due piattaforme diverse), in quanto la Serie A sarà visibile tutta su una sola piattaforma. Molto probabilmente la trasmissione avverrà via Internet, e, se confermata questa soluzione, diventerebbe davvero una scelta storica dopo ben 17 anni di messa in onda sui canali Sky.