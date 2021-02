Il verdetto ancora non è stato ufficializzato, ma a seguito della riunione che si è tenuta ieri in Lega, i presidenti del campionato italiano avrebbero optato per un cambiamento importante circa la suddivisione dei diritti tv del prossimo triennio: spostare, cioè, tutta la Serie A sulla app di Dazn, dopo ben 17 anni di messa in onda sui canali Sky. Si tratterebbe di un cambiamento radicale per la tradizione degli appassionati italiani, ma di mezzo ci sono affari miliardari e quindi necessita di un valido e attento ragionamento. Proprio per questo motivo, le società hanno rimandato il discorso per l’assegnazione ufficiale dei diritti tv per il prossimo triennio 2021-2024 al 11 febbraio 2021.

Per il momento, sarebbero state presentate due proposte per la ripartizione dei diritti tv del campionato italiano di Serie A: la prima è quella avanzata da Dazn, che avrebbe offerto 849 milioni per accaparrarsi 7 partite in esclusiva a giornata e 3 in condivisione su internet; la seconda offerta è quella di Sky, pronta ad offrire 750 milioni per tutte le partite e ulteriori 50-70 milioni in caso di creazione del canale Ott della Lega. In vista della riunione in programma giovedì 11 febbraio, per rendere la quewtione ancora più interessante potrebbe essere inserita la possibilità di trasmettere una partita in chiaro a giornata: così facendo, Sky potrà mandarla in onda sui canali televisivi Cielo e TV8.

Dal canto loro, i presidenti di Serie A vorrebbero raggiungere la quota di 1 miliardo. Per tale motivo è slittata l’assemblea che avrebbe avuto il compito di gestire l’entrata dei fondi come soci di minoranza nella media company. Insomma, tra Dazn e Sky è in corso un vero e proprio duello per accaparrarsi il pacchetto più appetibile di 7 partite a giornata. In questa lotta l’app a pagamento con sede nel Regno Unito sembrerebbe in leggero vantaggio su Sky, che trasmetterebbe le restanti 3 partite.