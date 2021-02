L’annunciato addio di Sloane all’NCIS si consumerà grazie ad una trama ambientata in Afghanistan. Non è ancora chiaro se l’episodio True Believer, di cui è appena stata annunciata la trama, sia l’ultimo o il penultimo per Maria Bello, ma stando a quanto precedentemente comunicato da CBS il personaggio di Sloane dovrebbe essere ormai prossimo all’uscita di scena.

Maria Bello lascia la serie dopo la conclusione del suo contratto triennale che non è stato rinnovato: l’addio di Sloane all’NCIS e ai suoi colleghi è previsto nei primi episodi del 2021 e quello in onda il 2 marzo, l’ottavo della stagione 18, sembra essere il preludio a questo saluto se non già il definitivo congedo della psicologa forense al team.

Difficile pensare sia un caso, che la sinossi dell’episodio veda come protagonista assoluta di una trama molto drammatica proprio lei, dato che gli showrunner della serie hanno già confermato l’addio di Sloane all’NCIS per l’inizio della stagione in corso.

Quando il nome di Sloane viene scoperto in Afghanistan sul sito di un autobus abbandonato con un autista morto, Gibbs l’accompagna in un viaggio alla ricerca di un gruppo di ragazze rapite mentre erano a bordo del mezzo. Inoltre, McGee, Bishop e Torres rintracciano un hacker che ha inviato per email informazioni compromettenti ai talebani.

Questa escalation di tensione che vede addirittura i due partire per l’Afghanistan è certamente funzionale all’eliminazione del personaggio (non necessariamente attraverso la sua morte ma magari con una dipartita di Sloane dall’NCIS). Inoltre il fatto che la trama coinvolga anche Gibbs e che saranno in viaggio insieme, potrebbe essere un segnale che finalmente i due personaggi sono pronti a dichiararsi l’un l’altro, una svolta sentimentale attesa da stagioni e mai realmente avvenuta finora.

L’addio di Sloane all’NCIS era stato confermato da Maria Bello con una tenera immagine dal set nel suo ultimo giorno di riprese: l’attrice produrrà il sequel del film cult Le Ragazze del Coyote Ugly.