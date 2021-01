Arrivano buone indicazioni anche per il Samsung Galaxy S8 oggi 25 gennaio, considerando il fatto che lo smartphone Android ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di questo mese. Come riportato alcune settimane fa, in tanti sono in attesa di un intervento utile per ripristinare il discorso del GPS. Alcune patch di fine 2020, infatti, hanno messo in discussione il funzionamento di questo importante plus, ma stando alle prime informazioni raccolte stamane, meglio non farsi troppe illusioni sotto questo punto di vista.

Informazioni preliminari sull’aggiornamento di gennaio per Samsung Galaxy S8 in Europa

Come stanno le cose in queste ore? Le indicazioni riportate da SamMobile ci dicono che l’aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy S8 dovrebbe mettere piede in Italia nel giro di pochi giorni. La notifica via OTA, più in particolare, pare aver raggiunto i modelli Exynos in tutta l’America Latina. Si tratta della variante in commercio anche qui da noi, ed l firmware sono identificati dalle sigle G950FXXSBDUA3 e G955FXXSBDUA3. Rispettivamente per Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus.

Oltre all’ultima serie di patch di sicurezza di Samsung e Google, al momento non abbiamo altre aggiunte o modifiche che appaiono parte integrante del nuovo aggiornamento software concepito per i top di gamma lanciati sul mercato addirittura nel 2017. Dato che la serie dei Samsung Galaxy S8 ha ormai quasi quattro anni, da un lato non sorprende che non riceva più patch di sicurezza mensili, ma al contempo la coppia in questione dovrebbe continuare a ricevere patch trimestrali da Samsung ancora per un po’.

Bisogna ricordare, a tal proposito, che non è trascorso neanche un anno da quando i Samsung Galaxy S8 sono stati collocati nella lista di smartphone destinati a ricevere aggiornamenti trimestrali. L’auspicio è che le cose ancora per un po’ non cambino sotto questo punto di vista.