Una novità relativa ai video WhatsApp è appena sbarcata in queste ore nell’app di messaggistica, già pronta pe tutti i tester pubblici del servizio Android. Si tratta della funzione che consente di inviare filmati senza audio ai destinatari, semplicemente ricorrendo ad un semplice pulsante nel momento dell’inoltro, niente di più semplice insomma.

Chi vorrà cominciare a testare proprio i video WhatsApp senza audio dovrà avere a bordo la versione beta del servizio targata 2.21.3.13 e scaricabile sul Play Store. Dopo la sua installazione inviare contenuti video appunto senza alcun sonoro sarà un gioco da ragazzi. Sia nel caso in cui si procederà dalla galleria, sia che si decida di girare un filmato direttamente dall’app di messaggistica dopo averlo girato appositamente. In pratica, al momento dell’inoltro, nella schermata dove è possibile anche editare il contenuto, comparirà la classica icona dell’altoparlante, in alto a sinistra. In automatico, questa risulterà accesa e di conseguenza la clip arriverà a destinazione con tutto l’audio. Al contrario, se si seleziona lo stesso simbolo e questo risulterà sbarrato, ecco che quello che partirà dal nostro telefono sarà una sequenza di immagini in movimento ma senza alcun suono.

Per quale motivo si potrebbe voler inviare un video WhatsApp senza audio? Magari l’obiettivo potrebbe essere quello di non far ascoltare parole e rumori “compromettenti” al destinatario di turno o anche per non disturbare la persona con cui siamo in contatto. Non c’è dubbio che la funzione potrebbe tornare utile in svariati casi.

Come già detto, non c’è dubbio che il rilascio della nuova funzione giungerà abbastanza presto per tutti gli utenti finali. L’avvio della distribuzione dell’aggiornamento per video WhatsApp senza audio in beta Android è di certo il passaggio propedeutico per la prossima disponibilità che potrebbe giungere entro qualche settimana o anche meno. Lo stesso discorso vale per dispositivi iOS e dunque iPhone.