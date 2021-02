Un segnale particolarmente significativo quello arrivato proprio in queste ore, per quanto concerne la riapertura palestre in Italia. Certo, al momento il discorso va circoscritto alla Valle d’Aosta che, lo ricordiamo, è una regione autonoma a statuto speciale. Tuttavia, quanto trapelato oggi 7 febbraio potrebbe in qualche modo dare delle importanti linee guida al resto d’Italia tra la fine del mese corrente e l’inizio di marzo. Cerchiamo dunque di comprendere in quale direzione stiano evolvendo le cose.

In questi giorni, a dirla tutta, uno spiraglio per la riapertura palestre entro fine febbraio lo abbiamo già avuto, grazie ad un importante ricorso al TAR di diverse associazioni che potrebbe avere conseguenze estremamente interessanti nel panorama nazionale. In attesa di risposte sotto questo punto di vista (come riportato in settimana, avremo qualche risposta a fine mese e forse qualche pronuncia in grado di determinare una ripresa delle attività immediate), vediamo cosa sta avvenendo in Valle d’Aosta.

La riapertura palestre in Valle d’Aosta ha un protocollo utile per tutta Italia

Sostanzialmente, da questo momento in Valle d’Aosta abbiamo la riapertura palestre, con un provvedimento che a conti fatti autorizza lo svolgimento delle attività di personal training nei centri fitness e palestre. Decisione che, ovviamente, ha valenza su tutto il territorio regionale. Interessante il fatto che tutti in questo momento possano consultare il protocollo in questione, grazie all’apposito link al download del PDF, al punto che queste linee guida a breve potrebbero essere adottate in tutta Italia.

Insomma, un messaggio a tutta Italia dalla Valle d’Aosta, sperando che tra nuove linee guida, protocolli ed in ultima istanza ricorsi al TAR si trovi una volta per tutte la quadra per la riapertura palestre. Ne sapremo di più nel giro di un paio di settimane. Nel frattempo, occorre tener duro ancora per un po’.