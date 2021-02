Uno degli argomenti più caldi in questo periodo, almeno qui in Italia, è senza ombra di dubbio quello della riapertura palestre e piscine. Qualcuno, infatti, sperava che la situazione potesse sbloccarsi entro la fine del mese di dicembre, complici alcune dichiarazioni pubbliche da parte dell’ormai ex Ministro dello Sport Spadafora. La crisi di governo probabilmente rallenterà ulteriormente la questione, al punto che non possiamo dare più nulla per scontato. Neanche che ci siano notizie positive il 5 marzo, quando andrà in scadenza l’attuale DPCM.

L’ultima speranza per riapertura palestre e piscine entro febbraio

Nei giorni scorsi abbiamo provato ad essere chiari sul tema, ribadendo con un articolo dedicato che sul fronte decreti non avremo ulteriori riscontri durante il mese di febbraio per quanto concerne la riapertura palestre e piscina. Tuttavia, ora uno spiraglio per il mese corrente c’è, grazie all’azione legale portata avanti da 64 soggetti del settore, che hanno fatto fronte unico con il supporto di tre associazioni e di un team legale. In sostanza, c’è stato un ricorso al TAR per provare a cambiare le cose.

La notizia del giorno non riguarda tanto il ricorso in sé, ma come riporta Liguria Notizie le date entro cui avremo risposte definitive in questo senso. Per farvela breve, il 24 febbraio è stata fissata la tanto attesa udienza cautelare presso il Tar di Roma. Il verdetto dovrebbe maturare il giorno dopo, mentre la comunicazione ufficiale è attesa il 26 febbraio. In caso di esito positivo del ricordo per la riapertura palestre e piscine, l’ordinanza arriverà entro due giorni, con la prospettiva di riprendere le attività a partire dal 28 febbraio.

Solo ipotesi, ovviamente, in quanto tutto dipenderà dalla pronuncia del TAR, ma quantomeno ora i gestori hanno come punto di riferimento potenziale una nuova data a proposito della riapertura palestre e piscine prima di marzo. Vedremo se ci saranno i presupposti ed eventualmente a quali condizioni.