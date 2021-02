Il mese di febbraio dovrebbe essere di “transizione” per quanto riguarda la disponibilità PS5. Anche nel caso di store importanti come Amazon e Unieuro, tanto per citare quelli più attivi nell’ultimo periodo. In particolare, dopo il punto della situazione che abbiamo voluto condividere con voi a fine gennaio, occorre capire a cosa stiamo andando incontro qui in Italia. In tanti, infatti, non intendono spendere cifre eccessive rispetto al costo di listino che è stato annunciato da Sony al momento della presentazione ufficiale del prodotto.

Febbraio complesso sul fronte disponibilità PS5: le ultime tra Amazon e Unieuro

Secondo alcune fonti che ho avuto modo di consultare in queste ore, difficilmente avremo la tanto attesa svolta sul fronte disponibilità PS5 durante il mese di febbraio. Le informazioni che ho ottenuto, non giungono direttamente da Amazon e Unieuro, ma riguardano più in generale la macchina produttiva e distributiva. Per questa ragione, non aspettatevi grandi cose a stretto giro, mentre marzo potrebbe riservarci novità decisamente più interessanti sotto questo punto di vista. Ne saprò di più entro San Valentino.

Ovviamente sono solo voci, così come vanno confermate le notizie riguardanti Unieuro e la disponibilità PS5 durante il weekend che ci siamo appena messi alle spalle. Alcuni utenti affermano di aver portato a termine l’ordine, ma viste le difficoltà incontrate da tante altre persone, meglio andarci con cautela fino alla consegna. Di sicuro, al momento, la situazione continua ad essere complessa e la mole produttiva di Sony non soddisfa le tante richieste che arrivano dall’Europa.

Inutile dire che, nei prossimi giorni, continueremo a tenere gli occhi aperti, pubblicando immediatamente nuovi report nel caso in cui dovesse esserci la tanto invocata svolta sulla disponibilità PS5. A prescindere dal fatto che questa riguardi Amazon, Unieuro o MediaWorld. Commentate pure qui di seguito, nel caso in cui abbiate acquistato di recente.