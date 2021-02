Sarà possibile seguire anche dall’Italia la diretta del Super Bowl 2021 con The Weeknd nel tradizionale show dell’intervallo: la notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio va in scena la finale della National Football League americana, l’evento sportivo – ma anche musicale – più seguito al mondo. Per gli americani è l’appuntamento col Big American Party, ma il match con relativo spettacolo è capace di catalizzare masse di telespettatori da tutto il mondo, con una media in genere di oltre 100 milioni di persone collegate da ogni continente.

RaiSport coprirà la diretta del Super Bowl 2021

Quest’anno si contendono la vittoria Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs: la diretta del Super Bowl 2021 con The Weekend al comando dell’HalfTime Show, nell’intervallo della partita, sarà disponibile sia in chiaro sul digitale terrestre che in streaming grazie a RaiSport.

La diretta del Super Bowl 2021 su Rai2

Il collegamento con il Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida, partirà subito dopo la mezzanotte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio su Rai2. Dopo il tradizionale appuntamento con la Domenica Sportiva, infatti, la rete trasmetterà la diretta del Super Bowl 2021 commentata da Vezio Orazi e James Brockman “Brock” Olivo, ex giocatore NFL, ex CT della nazionale italiana e in passato anche allenatore proprio a Kansas City. In studio, seguiranno la diretta di circa 4 ore tra evento sportivo e spettacolo dal vivo Paolo Paganini, Antonio Maggiora Vergano e Valerio Iafrate.

La diretta del Super Bowl 2021 su Raiplay

Contemporaneamente, la diretta del Super Bowl 2021 con lo show di The Weeknd sarà disponibile anche su Raiplay, attraverso il sito raiplay.it e la app per dispositivi mobili, ad accesso gratuito.

La diretta del Super Bowl 2021 con The Weeknd

Per The Weeknd, fresco di primato di artista più ascoltato al mondo su Spotify e nominato come una delle persone più influenti del 2020 secondo il Time Magazine, è il coronamento di una carriera in costante ascesa: “Siamo tutti cresciuti guardando i più grandi del mondo esibirsi per il Super Bowl e essere al loro posto rappresenta un sogno. Sono onorato e super elettrizzato di potermi esibire su questo celeberrimo palco quest’anno” ha dichiarato all’annuncio della sua performance per il Pepsi Super Bowl LV. Il cantautore ha appena annunciato un concerto a Milano per il 2022 nell’ambito del suo Afterhours Tour. The Weeknd ha investito personalmente 7 milioni di dollari, in aggiunta al budget stanziato dalla NFL, nei costi di produzione del suo spettacolo, come rivelato dal suo manager Wassim “Sal” Slaiby a Billboard la scorsa settimana, per assicurarsi che i 24 minuti di spettacolo che lo vedono protagonista (una durata più ampia dei soliti 12 o 15) risultino indimenticabili. D’altronde non c’è palcoscenico più ampio per un artista del Super Bowl e gli introiti sul mercato discografico in termini di incremento delle vendite non tarderanno ad arrivare, come dimostrato da tutti gli spettacoli dell’Halftime Show di questi anni.

L’edizione del Super Bowl di quest’anno sarà segnata dalle restrizioni anti-Covid: la presenza del pubblico al Raymond James Stadium sarà solo parziale – appena 22mila spettatori, fra i quali 7500 medici e infermieri invitati dalla NFL come ringraziamento per il loro operato – per evitare che l’evento si trasformi in un “super diffusore” del virus, come temuto dal virologo e consulente del governo americano Anthony Fauci. Non a caso lo spot ufficiale dell’evento ritrae The Weeknd sommerso da palloni in uno stadio completamente vuoto. Per sensibilizzare la comunità all’importanza di vaccinarsi, durante la diretta del Super Bowl 2021 sarà trasmesso un appello del presidente Usa Joe Biden e della moglie Jill ad aderire alla campagna vaccinale.