Quando sentiamo parlare di un nuovo singolo di The Weeknd siamo sempre pronti ad immergerci in un mondo fatto di synth anni ’80, elettropop e groove. Anche in questo caso Abel Testfaye (questo il nome di battesimo dell’artista) non si smentisce, sebbene l’approccio sia più soft e contemporaneo. Da una parte, le percussioni scelte per Double Fantasy – questo il titolo del brano – sono più morbide, dall’altra troviamo il prezioso contributo di Future con un autotune che ci mantiene saldamente nel presente.

The Weeknd ha scelto l’effetto sorpresa: Double Fantasy è stato lanciato oggi, venerdì 21 aprile, senza alcun preavviso. Testfaye lo ha eseguito sul palco del Coachella Festival il 14 aprile in compagnia di Metro Boomin, che ha prodotto il brano insieme a Mike Dean.

Il nuovo singolo di The Weeknd farà parte della colonna sonora della serie TV The Idol targata HBO e che sarà disponibile in Italia a partire dal 5 giugno su Sky Atlantic e in modalità on demand. The Weeknd, del resto, ha partecipato alla realizzazione della serie insieme a Sam Levinson (Euphoria) e Reza Fahim e anche come protagonista insieme a Lily-Rose Deep, che compare anche nella copertina del singolo.

A tutti gli effetti The Weeknd è una star internazionale, e lo giustifica il titolo di primo artista al mondo ad aver raggiunto 100 milioni di ascolti mensili su Spotify. Il suo successo è esploso con l’album After Hours (2020) trascinato dai fortunatissimi singoli In You Eyes, Blinding Lights e Save You Tears. L’ultimo album è Dawn FM, uscito nel 2022.

The Weeknd sarà in Italia con due concerti a Milano programmati per il 26 e il 27 luglio 2023 presso l’Ippodromo Snai. I biglietti per la data del 26 sono già sold out.

[Pre-Chorus: The Weeknd]

Temperature risin’, bodies united

Now that I trapped you in my arms

No need to fight it, no need to hide it

Now that I see what’s in your heart

Baby girl, I’m the only one who knows this side of you

And baby, you know that I can pull out what’s inside of you

[Chorus: The Weeknd]

Even though it’s wrong

It’s wrong

Even though it’s wrong, baby

My girl

Oh-ooh-oh, ooh-woah, ooh-woah, ooh-woah, oh-oh (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Oh-ooh-oh, ooh-woah, ooh-woah, ooh-woah, oh-oh (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Oh-oh-oh

[Verse 1: The Weeknd]

You want me inside it, beg me to slide in

Knowing we should have never met

Girl, when you ride it, see you decide it

Don’t say those words that you’ll regret

Baby girl, I can tell that you think that I’m right for you

I already know that it’s not true, but girl, I’ll lie to you

[Chorus: The Weeknd]

Even though it’s wrong (Yeah, yeah)

It’s wrong (Yeah, yeah)

Even though it’s wrong, baby (Yeah, yeah)

My girl (Yeah)

Oh-ooh-oh, ooh-woah, ooh-woah, ooh-woah, oh-oh (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Oh-ooh-oh, ooh-woah, ooh-woah, ooh-woah, oh-oh (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Oh-oh-oh

[Verse 2: Future]

We do the things, but we know it’s wrong

All on my skin, you all in my palm

I sent you an envelope, came with a poem

You possess venom, that came with a charm

You get the good out me when I perform

I know the bad in you, that’s what I want

And you a baddie, you turnin’ me on

Fiend for your demons, I know where this goin’

Love when you fuc*in’ me, talkin’, I know what you doin’

Caught up in love, what the fuc* is we doin’?

Models and bottles with us, ain’t nothin’ to it

I tell you “I got you”, that’s well understood

Your legs on the bed, got your head on the floor

We go out shoppin’ whenever we get bored

We get it poppin’, leave nothin’ in the store

If I go to Saturn, I know that you goin’

Fuck me on Saturday, early in the mornin’

Flyer than a bird, she gon’ open her door

Screamin’ out murder, but showin’ you remorse

Gotta be cautious, can’t pay the support

Stars in the ceilin’, don’t feel like a Porsche

Came from the trenches, just livin’ at war

Once was a prostitute, I can afford you

The one I adore

[Pre-Chorus: The Weeknd]

Temperature risin’, bodies united

Now that I trapped you in my arms

No need to fight it, no need to hide it

Now that I see what’s in your heart

Baby girl, I’m the only one who knows this side of you

And baby, you know that I can pull out what’s inside of you

[Chorus: The Weeknd]

Even though it’s wrong

It’s wrong

Even though it’s wrong, baby

My girl