The Weeknd a Milano nel 2022: l’artista annuncia il suo ritorno sulla scena musicale internazionale con il tour mondiale After Hours. Una la data in Italia, quella del 1° novembre 2022 in programma al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

I biglietti per il concerto italiano saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di lunedì 8 febbraio ma gli iscritti a My Live Nation potranno acquistarli anticipatamente, dalle ore 10.00 di sabato 6 febbraio su livenation.it dopo aver inserito le proprie credenziali per l’accesso alla pagina riservata. Sarà possibile acquistare i biglietti su TicketOne e TicketMaster sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

Un lunghissimo tour, quello di The Weeknd, che si compone di 104 date complessivamente. The Weeknd sii esibirà in tutto il mondo dal 14 gennaio, quando è atteso a Vancouver al Pepsi Live alla Rogers Arena. La tournée prevista per il prossimo anno lo porterà ad esibirsi a Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Parigi, Berlino e molte altre città, prima di concludersi il 16 novembre a Londra all’O2.

L’annuncio delle 39 nuove date – incluso l’appuntamento in Italia, al Forum di Assago il 1° novembre 2022 – arriva a pochi giorni dalla performance al Super Bowl. Il nuovo calendario rimanda anche gli appuntamenti attesi nel 2021 all’anno successivo a causa del perdurare della pandemia da Coronavirus che non rende possibile lo svolgimento dei concerti dal vivo.

In tour, The Weeknd presenterà il nuovo disco, The Highlights che comprende alcuni dei suoi brani più importanti. Non è Duun Greatest Hits vero e proprio ma consente ai nuovi ascoltatori di comprendere pienamente il percorso discografico dell’artista attraverso una selezione di brani fondamentali per la sua carriera.