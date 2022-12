Il nuovo singolo di The Weeknd è Nothing Is Lost (You Give Me Strenght), non un outtake né una scelta estemporanea rispetto all’ultimo album Dawn FM: il brano del cantautore canadese fa parte della colonna sonora di Avatar – La Via Dell’Acqua spesso abbreviato in Avatar 2, il nuovo film di animazione di James Cameron nonché seguito ideale del primo capitolo Avatar uscito nelle sale nel 2009.

Nothing Is Lost (You Give Me Strenght) ha un mood ben lontano dalle super hit di Abel Makkonen Tesfaye – questo il nome di battesimo di The Weeknd – dal momento che le atmosfere sono più profonde e cinematiche, leggermente distanti dal sound anni ’80 delle produzioni più famose.

Il nuovo singolo di The Weeknd è stato scritto dallo stesso Abel Testfaye e prodotto dagli Swedish House Mafia insieme a Simon Franglen, il compositore che ha curato l’intera colonna sonora di Avar – La Via Dell’Acqua. La colonna sonora è disponibile su tutte le piattaforme digitali, mentre dal 20 dicembre uscirà una nuova edizione che includerà 11 tracce non ancora pubblicate.

Il film è uscito nelle sale il 14 dicembre. Nel 2023 The Weeknd sarà in Italia con due date all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 26 e il 27 luglio.

In questo secondo capitolo di Avatar, Jake Sully vive felicemente la sua vita insieme a Neytiri e la prole al seguito, ma Pandora è minacciata dagli umani. Per questo Jake, in veste di patriarca, dovrà affrontare nuove sfide e nuove battaglie. Di seguito il testo e la traduzione del nuovo singolo di The Weeknd.

Testo

[Verse 1]

I thought I could protect you

From paying for my sins

And I been walking this earth

Long enough that death’s a gift (Oh, girl) [Pre-Chorus]

Been living this life so patient

Until I see you again, it’s war we’re facin’

I know that if I die, my only choice is still defending

No matter what they say

My love for you is greater than their powers

And their armies from above



[Chorus]

You give me strength

I’m with you either way

If I die, if I stay

Give me strength

I’m with you either way

Nothing’s lost, no more pain

Just give me strength [Verse 2]

The scars and the wounds

I wear them proud like tattoos

Rеminds me that I lost you

Reminds me that I’ll [Pre-Chorus]

Bе living this life so patient

Until I see you again, it’s war we’re facing

I know that if I die, my only choice is still defending

No matter what they say

My love for you is greater than their powers

And their armies from above [Chorus]

You give me strength

I’m with you either way

If I die, if I stay

Give me strength

I’m with you either way

Nothing’s lost, no more pain

Just give me strength

Traduzione