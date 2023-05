Svelato il trailer di The Idol, la serie scandal di Sam Levinson, presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes. Il debutto è previsto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 giugno.

Dal creato di Euphoria, co-ideato insieme a Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, The Idol vede protagonisti Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp.

Disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW già dalle 5.00 di mattina di ogni lunedì, ciascun nuovo episodio andrà su Sky Atlantic tutti i lunedì in seconda serata, dalle 23.00, in versione originale con sottotitoli in italiano. Il primo episodio doppiato in italiano sarà disponibile dal 12 giugno alle 22.00.

La trama ruota intorno a Jocelyn (Lily-Rose Depp), una giovane promessa della musica. Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, la ragazza è decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d’America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Nel cast anche Troye Sivan, Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim sono i co-creatori della serie; produttori esecutivi Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim, Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert per BRON e Sara E. White; diretta da Sam Levinson; scritta da Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim. Prodotta in partnership con A24.

A Cannes, The Idol ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica statunitense, che è rimasta sconvolta dopo aver visto i primi episodi della serie tv. Sarà così anche da noi?

Di seguito il trailer di The Idol in lingua italiana:

