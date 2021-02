Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nei film di Peter Jackson, non vede l’ora di vedere come Amazon realizzerà la serie sul Signore degli Anelli, tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Non tutti sanno che l’attore è stato un sostituto tardivo nel ruolo del Re di Gondor, personaggio che poi è diventato un’icona del cinema.

La trilogia diretta da Jackson è stata un fenomeno al botteghino e il film conclusivo, Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, ha vinto un record di 11 Premi Oscar durante la cerimonia del 2004. Dopo la trilogia basata sul prequel di Tolkien, Lo Hobbit , Amazon ha ordinato una serie tv ambientata nella Seconda Era, quindi 3.000 anni prima degli eventi narrati nei film e nei libri.

La serie è attualmente girata in Nuova Zelanda, nelle stesse location dove è stata prodotta anche la trilogia di Jackson. Dopo aver annunciato il cast corale, Amazon ha svelato anche il regista dei primi due episodi: JA Bayona, già dietro la macchina da presa per Jurassic World: Il Regno Distrutto.

Parlando con GQ, Viggo Mortensen dice di essere davvero curioso dell’imminente serie per almeno due ragioni – e non ha niente a che fare con il personaggio di Aragorn. In primis, l’attore crede che sarà interessante vedere come lo show interpreterà in scena il lavoro di Tolkien. In secondo luogo, si fida di Bayona, che è un “ottimo regista”, e pensa sia un buon motivo per guardare la serie.

Sì, so che lo show è diretto da un regista spagnolo, JA Bayona. Mi interessa vedere cosa faranno. L’hanno girato in Nuova Zelanda. Bayona è un buon regista, quindi probabilmente ne vale la pena guardarlo. Sarò curioso di vedere cosa fanno, e come interpreteranno Tolkien. Non so quanto materiale di Tolkien abbiano utilizzato.

Amazon dovrà assicurarsi che i fan apprezzino l’ambiziosa produzione. Infatti il colosso ha speso 250 milioni di dollari per acquisire i diritti per avere una serie sul Signore degli Anelli. Secondo alcuni rapporti, il budget dello show supererà addirittura un miliardo di dollari, rendendolo il programma televisivo più costoso mai realizzato. Amazon ovviamente punta a bissare il successo che Il Trono di Spade aveva avuto su HBO.