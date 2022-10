L’identità de Lo Straniero ne Gli Anelli del Potere è una questione ancora aperta. A dichiararlo sono gli autori della serie Prime Video, prequel della trilogia de Il Signore degli Anelli che racconta la leggendaria Seconda Era della Terra di Mezzo. Ambientate migliaia di anni prima degli eventi dei romanzi di Tolkien, la serie tv si è conclusa con la prima stagione lo scorso 14 ottobre.

Lo Straniero, interpretato da Daniel Weyman, è stato introdotto all’inizio della serie, precipitando dal cielo sulla Terra di Mezzo, vicino al villaggio di un gruppo di Pelopiedi. Avendo perso la memoria, la sua identità è rimasta un mistero, a parte la consapevolezza di possedere grandi capacità magiche. I suoi poteri hanno attirato l’attenzione di un gruppo di mistici, che hanno creduto fosse Lord Sauron (che in realtà è un altro personaggio, smascherato da Galadriel). Quando si rendono conto che non è il Signore Oscuro, lo chiamano “istar”, confermando che lui è in effetti un mago. Che sia buono come Gandalf, o cattivo come Saruman, non ci è ancora dato sapere.

Gli autori della serie, JD Payne e Patrick McKay, hanno parlato dell’identità de Lo Straniero ne Gli Anelli del Potere durante il podcast ufficiale dello show Prime Video per analizzare il finale di stagione. Alla domanda sull’identità di The Stranger, gli sceneggiatori hanno scherzato sul fatto che l’argomento è ancora una questione aperta:

Sappiamo che i maghi possono essere buoni e cattivi. E i maghi sono della stessa classe di Sauron. Essi possono essere tanto malvagi quanto pericolosi, possono essere rivali di Sauron, o alleati di Sauron, e il viaggio dello Straniero continuerà. Chi sia realmente, è una questione ancora aperta.

Ci sono cinque maghi conosciuti nella Terra di Mezzo: Gandalf, Saruman, Radagast e due maghi blu. Lo Straniero può celarsi in uno di loro. Ci sono diverse teorie sulla sua identità, e quella più accreditata indica che lui sia davvero Gandalf, e ci sono degli indizi a sostegno. Nel finale di stagione, Lo Straniero consiglia a Nori “segui sempre il tuo naso”, stessa cosa che dice Gandalf ne Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello. Inoltre Lo Straniero si veste sempre di grigio e stringe amicizia con gli hobbit, come ha sempre fatto Gandalf.

