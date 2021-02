I The Kolors ad Amici 20 per presentare il nuovo singolo, Mal Di Gola, disponibile in radio e in digital download dalla scorsa settimana. Stash Fiordispino e i The Kolors tornano negli studi di Amici di Maria De Filippi per presentare in anteprima televisiva il nuovo brano inedito che convince al primo ascolto.

Ex concorrente di Amici ed ex docente del programma, Stash torna a casa con la sua band per esibirsi dal vivo per la prima volta in TV con il nuovo singolo che apre la strada al 2021 dei The Kolors. Tanti i progetti in cantiere per il gruppo, ancora tutti da scoprire. Noi di OM li abbiamo intervistati proprio in occasione della pubblicazione di Mal Di Gola.

Per il frontman, Stash, si tratta anche del primo singolo da papà di Grace, la bimba che ha avuto con la compagna Giulia Belmonte poco prima di Natale.

Una puntata particolarmente ricca ed importante quella di Amici di Maria De Filippi oggi. Non solo per i The Kolors ad Amici 20 ma anche per le maglie in sospeso che potrebbero cambiare le sorti di alcuni degli allievi della trasmissione. Il talent show Mediaset si avvia velocemente verso la fase finale del serale e fondamentale è giungere alla primavera con un team di cantanti e di ballerini forte e preparato per sostenere la fase conclusiva del talent show.

Evando si è giocato la sua ultima chance dopo che Arisa ha chiesto una sfida con Tancredi. Solo uno dei due ha avuto la possibilità di proseguire il percorso nella scuola e a svelare l’esito è stato lo stesso cantante eliminato, via Twitter. A lasciare il programma e a tornare a casa è stato proprio l’ex titolare della maglia, Evandro.

La classe di Amici 20 accoglie quindi il nuovo ingresso, Tancredi, adesso ufficialmente nel programma.