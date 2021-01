Si intitola Mal Di Gola il nuovo singolo dei The Kolors in uscita venerdì 29 gennaio per Island Records.

Con i singoli più recenti, Pensare Male, Los Angeles e Non è Vero, hanno totalizzato milioni di views e raggiunto i primi posti nelle classifiche radio, ma quando si parla dei The Kolors è impossibile non citare altri grandi successi come Everytime, Me Minus You, Come Le Onde e Frida, il brano che li portò al Festival di Sanremo nel 2018 segnando l’avvio del percorso in italiano.

Ora i The Kolors annunciano Mal Di Gola, il nuovo singolo in arrivo il 29 gennaio, un nuovo tassello che si aggiunge al loro percorso.

“Questo brano è di un’importanza particolare per me, per noi, per il nostro percorso… è l’emblema di un concetto artistico che mai come adesso ha una coerenza sia nei suoni che nelle immagini. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare… pre-salvatelo per ascoltarlo non appena esce”, ha scritto Stash Fiordispino sui social nelle scorse ora, anticipando i primi dettagli sul brano, inclusa l’immagine di copertina.

Mal Di Gola è il nuovo pezzo inedito attraverso il quale i The Kolors proseguono il loro tragitto caratterizzato da un mix anni ’70 e ’80, funk e black music; scritto da Stash insieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini, Alessandro Raina, è prodotto da Stash insieme ai Daddy’s Groove.

“Mal di Gola prosegue il viaggio della band nel mondo, sonoro e visivo, degli anni ’80, anni in cui io, Alex e Daniele ci ritroviamo perfettamente. Non solo ci piace poter lavorare in analogico e con strumenti dell’epoca, ma per noi è uno stimolo continuo riferirci a quel periodo”, racconta Stash.

“Sicuramente i miei ascolti fin dall’infanzia hanno un peso sulla musica che scriviamo e produciamo ma posso dire che anche visivamente ho scelto quel decennio come riferimento artistico per “colorare” la mia vita oggi”, conclude, sottolineando la grande passione del gruppo per la musica rock ed elettronica.