Batwoman e Arrow 8 finalmente in chiaro su Italia1. Questa è la promessa che la giovane rete del Biscione farà trovare sotto l’albero di Natale al suo pubblico. Pian piano stanno arrivando conferme e smentite su quello che sarà il palinsesto invernale della rete e la prima sorpresa è proprio relativa all’arrivo in chiaro di due serie molto amate e seguite: la prima stagione della nuova Batwoman con protagonista Ruby Rose (prima dell’addio al suo personaggio) e l’ultima di Arrow, la serie che ha dato vita alla catena di successi legata al connubio tra The CW e Dc Comics.

I fan hanno già visto e rivisto le due serie. Chi non lo ha fatto in streaming, lo ha fatto su Mediaset Premium in cui le due stagioni sono andate in onda tra il 2019 e il 2020 e poi lo hanno rifatto anche in replica, più volte ma adesso è arrivato il momento di vederle per la prima volta in chiaro nel mese in cui, finalmente, negli Usa prenderanno il via le serie sorelle dopo tanta attesa.

L’appuntamento con Batwoman e Arrow 8 è fissato al sabato pomeriggio a partire dal 9 gennaio, quindi subito dopo le feste natalizie e le varie strenne già in programma. Al momento sembra che ad aprire le danze toccherà a Batwoman alle 14.10 circa con ben due episodi e poi sarà la volta di Arrow 8 a partire dalle 16.00 sempre con un doppio episodio.

Sicuramente poi toccherà alla serie con Stephen Amell lasciare il posto ad una tra Supergirl e The Flash visto che l’ottava e ultima stagione di Arrow è composta da soli 10 episodi più uno speciale mentre Batwoman ne conta ben 20. Dopo le prime cinque settimane sicuramente ci sarà un cambio di guardia anche se i fan avrebbero preferito un lungo pomeriggio a base di eroi con tutte e quattro le serie in onda ma sapranno accontentarci, ne siamo certi.