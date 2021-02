C’è un dubbio da chiarire a molti italiani: bisogna conservare gli scontrini della Lotteria degli Scontrini appunto, se si partecipa all’iniziativa partita solo lo scorso 1 febbraio? Esattamente come il cashback di Stato, la nuova campagna che ha l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei pagamenti elettronici al posto di quelli contanti, la novità ha destato parecchio interesse. Più che normali sono dunque le domande relative al regolamento, per evitare di incorrere in errori nel caso si rientri nella rosa dei vincitori dei prossimi premi.

La risposta è secca e semplice: non bisogna conservare gli scontrini della Lotteria, a meno che questi non siano utili per altri scopi come ad esempio la garanzia sui prodotti. Ciò che va precisato, tuttavia, è che ai fini del nuovo programma e anche per la riscossione dei premi che verranno, conservare le ricevute non serve praticamente a nulla.

La prima estrazione della Lotteria degli Scontrini ci sarà il prossimo 11 marzo: in caso di vincita, la comunicazione della stessa arriverà attraverso tre canali. Il primo è la PEC, almeno nel caso in cui si abbia una casella di posta certificata comunicata al momento dell’iscrizione; in alternativa si riceverà una raccomandata con ricevuta di ritorno ma anche un SMS sul numero fornito. In ogni caso, per la riscossione del premio guadagnato bisognerà recarsi presso uno degli uffici dell’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM presenti sul territorio nazionale entro 90 giorni.

Appurato che non bisogna conservare gli scontrini della Lotteria, va solo detto che questi potranno essere conservati anche con un altro scopo, quello di verificare in maniera autonoma, al termine di ogni estrazione, se una delle proprie ricevute corrisponde allo scontrino estratto per i premi in palio nell’area riservata del portale dedicato all’iniziativa. Sarà un passaggio aggiuntivo semmai, ma la comunicazione di eventuali vincite sarà sempre garantita secondo le modalità su descritte.