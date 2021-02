Non sono certo isolate le segnalazioni da parte di coloro che, in possesso di un device Huawei, da un po’ di tempo a questa parte faticano a salvare file su Drive. In particolare, dopo aver analizzato in autunno una problematica inerente il mancato funzionamento della sveglia, con tanto di input in merito per tutti, oggi 5 febbraio bisogna prendere in esame un’altra potenziale anomalia. Anche perché, a conti fatti, si tratta di un servizio utilizzato da un numero crescente di persone.

Cosa fare se con un Huawei non si salvano file in Drive?

In particolare, di recente ho notato che il numero di utenti che ha affrontato problemi del genere sia notevolmente aumentato. Nel momento in cui di prova a procedere con un’operazione di questo tipo, infatti, alcuni utenti si imbattono nel messaggio “in attesa della rete“, restando in questo stato a tempo indeterminato. Difficile dire se si tratti di un problema hardware o software per i possessori di un Huawei o di un modello Honor. Resta il fatto che l’assistenza ha provato a fornire un feedback tramite i suoi canali social:

“In merito a quanto segnali, ti consigliamo di andare in Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset delle impostazioni di rete. Prova ad eseguire nuovamente la procedura, possibilmente utilizzando una rete WiFi. Se l’anomalia dovesse persistere, non esitare a contattarci tramite messaggio privato o al numero verde 800 191 435, dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 21:00 (eccetto festività)“.

Avete affrontato problemi di questo tipo con il vostro smartphone Huawei o Honor? Come avete risolto? Fateci sapere, lasciando un commento a fine articolo, in modo da avere ulteriori contributi per essere sul pezzo. Sperando naturalmente che possano arrivare eventuali soluzioni software per chi riscontra malfunzionamenti simili.