Potrebbe sembrare isolato il problema relativo al mancato funzionamento della sveglia su alcuni smartphone Huawei e Honor in Italia, ma in realtà le cose non stanno così. Dunque, dopo aver esaminato l’anomalia che in alcuni frangenti porta alla mancata scomparsa dell’apposita icona in seguito al suo utilizzo, come forse ricorderete tramite l’articolo che abbiamo pubblicato a suo tempo, stavolta bisogna concentrarsi su altri aspetti. Qualora al mattino abbiate necessità di alzarvi presto e di usare la sveglia dello smartphone, è opportuno prendere in esame quanto ho raccolto per voi.

Niente sveglia funzionante per alcuni Huawei e Honor

Dunque, come affrontare situazioni simili? Può capitare, soprattutto ad anni di distanza dall’acquisto di uno smartphone. A maggior ragione se parliamo di Huawei e Honor, che in passato hanno spesso e volentieri fatto emergere anomalie del genere. Ecco perché credo sia interessante ed utile prendere esaminare concentrarsi sulle informazioni che sono state fornite direttamente dall’assistenza e dalla divisione italiana, secondo quanto raccolto stamane:

“Ti invitiamo a procedere in questo modo: vai su impostazioni > app > app > orologio > memoria > cancella dati.poi apri nuovamente l’applicazione e re-imposta la sveglia.Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci tramite messaggio privato“.

Situazione dunque abbastanza rara, ma non per questo motivo impossibile. Partendo da questo presupposto, è importante prendere tutte le precauzioni del caso ed effettuare frequenti test con il proprio device Huawei e Honor, per essere certi che la sveglia sia costantemente funzionante. Solo così avremo la sicurezza di non imbatterci mai in brutte sorprese.

Avete provato a seguire le dritte fornite in precedenza? Fateci sapere che ne pensate e se avete vissuto situazioni simili sui vostri modelli Huawei e Honor qui in Italia, sperando che un eventuale aggiornamento futuro ci metta al riparo da situazioni come quella descritta oggi.