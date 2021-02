Ci sarà un nuovo prezzo Disney Plus per i già abbonati, soprattutto coloro che hanno aderito al servizio fin dal suo lancio italiano avventuo la primavera scorsa? Non è mistero che a breve, più esattamente dal 23 febbraio, l’offerta di contenuti verrà ampliata con il nuovo canale Start. Di qui la specifica domanda relativa agli eventuali costi aggiuntivi per il plus. Sulla questione c’è una specifica sezione delle FAQ sul sito Disney Plus che va comunque chiarita con esempi pratici per la giusta comprensione.

In Europa, Australia, Nuova Zelanda e Canada è confermato che il prezzo Disney Plus per i già abbonati verrà mantenuto anche se solo per un determinato periodo di tempo. Va ricordato che il primo costo del servizio è stato di 69,90 euro annuali o 6,99 euro mensili ma anche di soli 59,90 euro annuali per i primissimi che avevano effettuato il pagamento a partire da febbraio, in una vera anteprima scontatissima dell’offerta. Il costo di rinnovo varierà sulla base del periodo esatto in cui è avvenuta la prima sottoscrizione e sulla tipologia di abbonamento prescelto.

Prezzo Disney Plus per nuovi abbonamenti mensili

Fino al prossimo 22 agosto chi continua ad abbonarsi mensilmente al servizio, come avvenuto nel 2020 e in questa prima parte del 2021, continuerà a pagare il prezzo mensile appunto di 6,90 euro. L’integrazione del multi-canale Start non comporterà alcun costo ulteriore.

Quanto appena indicato cambierà dal prossimo 23 agosto. Per l’Europa e dunque anche per l’Italia gli iscritti cominceranno a pagare la quota mensile maggiorata a 8,90 euro al primo rinnovo utile dopo la fatidica data appena menzionate del mese estivo.

Prezzo Disney Plus per nuovi abbonamenti annuali

Chiunque ha un abbonamento annuale in corso ma con prossimo rinnovo dovrà considerare quanto segue: se la nuova sottoscrizione del servizio avverrà entro il prossimo 22 agosto, il costo resterà quello del primo anno di abbonamento standard ossia di 69,90 auro. Dal giorno 23 agosto, al contrario, la spesa sarà maggiorata di 20 euro e dunque sarà di 89,90 euro.

Va sottolineato che il prezzo promozionale di 59,90 euro riservato ai primissimi fan di Disney Plus in Italia non verrà affatto riproposto. Anche per loro il prezzo di rinnovo sarà di 69,90 (considerando il via della “prestazione” comunque nel mese di marzo).

In ultima battuta, meglio precisare quanto segue: ai già clienti che disattiveranno l’abbonamento tra il 23 febbraio e il 22 agosto ma poi vorranno ritornare sui loro passi saranno associati i nuovi costi attivi nel momento del rientro.