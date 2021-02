Lunga vita ai Samsung Galaxy S9, che ricevono in tempi record anche l’aggiornamento con le patch di sicurezza di febbraio 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, la fase di rilascio dei pacchetti G960FXXSEFUA1 e G965FXXSEFUA1 è già iniziata per alcune varianti: probabile stia ricevendo anche voi l’upgrade (se non è ancora successo, potrebbe succedere a breve). Le patch di sicurezza di febbraio 2021 è disponibile un po’ ovunque, anche se sempre in via progressiva, succedendo a quelle di gennaio.

Se non avete già ricevuto una notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento, potete eseguire una scansione manuale attraverso il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Un bel traguardo per i Samsung Galaxy S9, dispositivi non più giovanissimi, ma che hanno ancora molto da offrire ai propri possessori. C’è anche da dire che gli ex top di gamma continueranno a ricevere patch di sicurezza mensili per almeno un altro anno. Il colosso di Seul in seguito dovrebbe declassarli ad un ciclo di aggiornamento trimestrale. A questo punto, però, l’aggiunta di nuove funzionalità potrebbe essere fuori questione.

La One UI 2.5 potrebbe essere stata l’ultima release che i Samsung Galaxy S9 riceveranno fino alla fine del loro supporto software. Sarebbe stato improbabile aspettarsi altro da questi dispositivi, che hanno alle spalle una storia costernata di soddisfazioni e successi. Giusto adesso dare priorità alla sicurezza del sistema operativo, fattore che mai cade in disuso, anche per quanto riguarda i terminali più datati. Il fatto di star ricevendo già le patch di sicurezza di febbraio 2021 è una grossa vittoria per i proprietari dei Samsung Galaxy S9. Preparatevi a ricevere l’aggiornamento liberando un po’ di spazio in memoria, e ricordando di scaricarlo ed installarlo solo con una percentuale di carica residua superiore al 50%. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.