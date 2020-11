Saranno anche un po’ avanti con gli anni, ma i Samsung Galaxy S9 fanno ancora sentire tutta la loro importanza ricevendo in Europa le patch di sicurezza di novembre 2020 con un aggiornamento dedicato. Come riportato da ‘SamMobile‘, le stesse patch sono già state implementate dal colosso di Seul nelle ultime build della One UI 3.0. L’upgrade è stato rilasciato di recente per le linee dei Samsung Galaxy S20 e S10, ed adesso il produttore asiatico sta rivolgendo la propria attenzione verso i top di gamma 2018, ovvero i Samsung Galaxy S9.

La gamma è in fase di aggiornamento in Germania, ma dovrebbe raggiungere altri mercati europei già a partire dai prossimi giorni. Il firmware, oltre alle patch di sicurezza di novembre 2020, non sembra destinato ad apportare altri miglioramenti, in linea con l’età che purtroppo hanno accumulato i Samsung Galaxy S9, che ricordiamo aver già ricevuto la One UI 2.5 come ultimo major-upgrade. La serie non è più ufficialmente supportata con gli aggiornamenti del sistema operativo Android/One UI, ma il colosso di Seul continuerà a rilasciare patch di sicurezza per circa altri due anni.

Potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2020 per i Samsung Galaxy S9 dalle impostazioni generali, seguendo il solito percorso ‘Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, avendo chiaramente cura che la percentuale di carica residua non sia inferiore al 50% (bisogna evitare che il telefono possa spegnersi durante il processo), e di procedere al download quando agganciati ad una rete Wi-Fi di propria fiducia (il carico dati da scaricare non dovrebbe pesare troppo, ma non vediamo perché sprecarne laddove è possibile procedere in altro modo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.