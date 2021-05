Verranno aggiornati con cadenza trimestrale i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus (notizia che sapevamo sarebbe presto o tardi arrivare e che vi abbiamo riportato in questo articolo, anche se non può mai far piacere agli utenti): l’annuncio era arrivato dopo la ricezione della patch di sicurezza di aprile, anche se adesso, con estremo stupore di tutti i suoi possessori, gli ex top di gamma hanno ricevuto anche la patch di sicurezza di maggio. Come riportato da ‘galaxyclub.nl‘, con le versioni firmware G960FXXUFFUE1 per Samsung Galaxy S9 e G965FXXUFFUE1 per Galaxy S9 Plus, il registro delle modifiche riferisce anche di ottimizzazioni relative alla funzione Quick Share, oltre che di correzioni sporadiche a bug più o meno rilevanti (cosa che potrebbe spiegare perché sia stato rilasciato questo upgrade, che ci aspettavamo potesse arrivare nel mese di luglio).

L’aggiornamento con la patch di sicurezza di maggio è in roll-out in questo momento, con prevalenza di diffusione nei Paesi Bassi ed in Belgio, anche se scommettiamo non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare a bordo degli smartphone del nostro Paese (sarà questione di giorni, forse anche meno). Verificate la disponibilità dell’upgrade attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘, avendo cura che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% prima di procedere all’installazione (pena lo spegnimento improvviso del dispositivo che potrebbe costare caro alla stabilità del sistema operativo).

L’upgrade con le patch di sicurezza di maggio non cancellerà i dati presenti a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, anche se resta comunque raccomandato effettuare un backup preventivo, da ripristinare qualora qualcosa dovesse andare storto (può capitare, ed in quel caso dovrete farvi trovare pronti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.