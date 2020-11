Vento in poppa per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che in Italia hanno ormai cominciato a ricevere l’aggiornamento comprensivo delle patch di sicurezza di novembre 2020, le ultime messe a disposizione perfino da Google. Vi avevamo parlato della disponibilità del pacchetto G96xFXXUCFTK1 in Germania, a cui adesso si è aggiunto anche il nostro Paese, per la gioia di tutti quei proprietari che ancora intendono puntare forte sull’ex flagship del colosso di Seul. Nonostante non figurino tra i dispositivi che riceveranno Android 11 con One UI 3.0, i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono soliti ricevere puntualmente gli aggiornamenti di sicurezza mensile, che spesso includono anche qualche novità gradita (potete scaricare da questa pagina e da quest’altra i firmware rispettivi per entrambi i modelli).

Ci dispiace informarvi che, purtroppo, non è questo il caso, visto che gli smartphone hanno già compiuto un bel salto col passaggio alla One UI 2.5, che ricordiamo aver portato tante funzionalità nuove anche per quanto riguarda i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. L’aggiornamento G96xFXXUCFTK1 si limita ad integrare il sistema operativo in uso con le patch di sicurezza di novembre 2020 (che che sia poco, intendiamoci), apportando i classici miglioramenti relativi alla stabilità dell’OS (ecco spiegato anche il peso del firmware, di circa 100MB o poco più). Lo stesso destino è stato riservato anche al Samsung Galaxy Note 9, che, sempre in data odierna, ha ricevuto anch’esso la patch di novembre 2020, dimostrandosi all’altezza della propria fama.

Il colosso di Seul mantiene la parola data, regolarizzando la situazione relativa anche ai suoi ex top di gamma ed offrendo ai loro proprietari aggiornamenti mensili costanti (d’altro canto, sarebbe impensabile veder arrivare pacchetti sempre carici di novità funzionali per questi dispositivi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.