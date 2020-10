Arrivano buone notizie per i possessori dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che saranno più che felici di accogliere l’aggiornamento G96xFXXUCFTJ2, che oltre ad integrare le patch di sicurezza di ottobre 2020 fa propria anche la One UI 2.5. I miglioramenti inclusi sono diversi, tra cui le ottimizzazioni della funzione Video Pro, l’opportunità di fare ricerche su YouTube attraverso la tastiera proprietaria, il supporto agli sticker Bitmoji per l’AOD e la possibilità di far partire una chiamata verso un contatto preferito per un messaggio SOS già configurato in precedenza.

L’aggiornamento G96xFXXUCFTJ2 riservato ai Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ha un peso di 710,57MB, andando peraltro a migliorare la stabilità generale del sistema operativo, a correggere alcuni bug specifici e ad implementare, come sopra già indicato, le patch di sicurezza di ottobre 2020. La One UI 2.5, inoltre, offre anche la possibilità di utilizzare Wireless DeX, che permette di effettuare il mirroring di Samsung DeX sulle smart TV che vantano il supporto Miracast.

L’upgrade G96xFXXUCFTJ2, farcito con le patch di sicurezza di ottobre 2020 e la One UI 2.5 (tra le novità più importanti, anche se non le uniche implementate), è in distribuzione via OTA (Over-The-Air) in Italia a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand. Potete verificare la disponibilità dell’upgrade seguendo il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘, non prima di aver effettuato un bel backup preventivo (che potrà sempre servire nel caso in cui sorgesse qualche problema, e non perché l’installazione comporti, di per sé, la perdita dei dati personali presenti a bordo) e di esservi assicurati che la percentuale di carica residua sia superiore al 50%. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.