Ci sono un po’ di segnalazioni di cui prendere atto oggi 4 febbraio, per quanto riguarda l’aggiornamento Big Sur 11.2. L’upgrade è disponibile da alcuni giorni, ma a quanto pare ha già fatto trapelare problemi di cui in tanti avrebbero fatto volentieri a meno. Dopo l’apparizione delle prime versioni beta della release trattate non molto tempo fa sul nostro magazine, infatti, tocca fare i conti con la piena distribuzione del pacchetto software. Come avviene spesso e volentieri in questi frangenti, non manca chi non si ritiene soddisfatto del lavoro.

Analizziamo due problemi con Big Sur 11.2 oggi 4 febbraio

Come stanno le cose ad inizio febbraio? I due problemi con Big Sur 11.2 oggi 4 febbraio, nello specifico, sembrano coinvolgere i display esterni. In particolare, le anomalie trapelate di recente sembrano essere apparse in un primo momento con l’aggiornamento ‌macOS Big Sur‌ 11.1, mentre la nuova release 11.2 non ha fornito una soluzione e in alcuni casi ha peggiorato il problema. Il primo, a quanto pare, impedisce alle porte USB-C di riconoscere i monitor esterni.

Questo non fa altro che rendere tali display inutilizzabili e impossibilitati a connettersi. La problematica in questione sembra influenzare sia i display DisplayPort che HDMI collegati direttamente e tramite hub. Il secondo problema che è stato messo in risalto con Big Sur 11.2, invece, si traduce in anomalie con la risoluzione degli schermi esterni, che a quanto pare non sono in grado di funzionare con una risoluzione 4K completa a 60 Hz. Al contrario, invece, risultano bloccati a 30 Hz. In alcuni casi, un monitor 4K viene riconosciuto solo come monitor 1080p.

Secondo le informazioni raccolte, molti di coloro che soffrono di problemi di visualizzazione dopo il download di Big Sur 14.2 pare abbiano un MacBook Pro da 16 pollici, ma ci sono anche segnalazioni da parte di possessori altri Mac con gli stessi problemi di connettività.