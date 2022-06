Apple ha in programma di far avanzare ulteriormente la sua tecnologia di visualizzazione a bordo dei suoi pannelli entro il 2024. Secondo un nuovo rapporto dell’analista Ross Young, pare sempre più probabile che il colosso di Cupertino rilascerà display OLED a bordo del monitor dell’iPad Pro. L’analista ha anche affermato che il futuro MacBook con pannello OLED dovrebbe essere un MacBook Air, ma potenzialmente potrebbe diventare un MacBook, MacBook Pro o una nuova categoria con l’avvicinarsi del 2024. Nel rapporto si evince che sembrerebbe sempre più probabile che l’azienda statunitense lancerà un notebook OLED da 13,3 pollici nel 2024 oltre agli OLED da 11 pollici e agli iPad Pro da 12,9 pollici.

Young ha anche spiegato che iPad Pro e MacBook Air con display OLED utilizzeranno la tecnologia di visualizzazione denominata “stack tandem“, che andrà ad aumenterà la luminosità, migliorerà la longevità del display e ridurrà il consumo energetico di circa il 30%. È anche probabile che gli schermi OLED utilizzati dall’area Apple abbiano display a frequenza di aggiornamento variabile per migliorare ulteriormente l’efficienza.

L’attuale tecnologia mini-LED utilizzata da Apple è un’alternativa piuttosto valida all’OLED, ma non sempre risulta idonea a risolvere problemi. Gli schermi mini-LED sono costituiti da migliaia di piccoli LED disposti in più zone. Il display mini-LED può raggiungere una luminosità superiore rispetto ai display OLED, ma l’oscuramento locale non è ancora così preciso come su OLED. Purtroppo, anche i display OLED soffrono di burn-in. Dunque, in vista del futuro, il marchio della mela morsicata sta anche investendo pesantemente nella tecnologia micro-LED; questo combinerebbe il meglio di entrambi i mondi tra display mini-LED e OLED. Infatti, i display micro-LED sono in gran parte gli stessi degli OLED, ma con una luminosità migliorata e nessun burn-in. Detto ciò, voi cosa ne pensate di una linea di MacBook e iPad nel 2024 dotati di display OLED?

