Arrivano alcune indicazioni importanti oggi 20 novembre per i non pochi utenti che nel corso dell’ultima settimana, soprattutto con modelli 2013 e 2014, hanno fatto i conti con problemi inerenti l’aggiornamento macOS Big Sur. Come vi abbiamo riportato a più riprese negli ultimi giorni, infatti, il rilascio in questione ha messo a dura prova le macchine meno recenti. Dopo una serie di soluzioni trapelate online, finalmente abbiamo un feedback ufficiale da parte di Apple per provare a metterci alle spalle i principali bug.

Come risolvere problemi macOS Big Sur dopo l’aggiornamento

Stando a quanto riportato attraverso un documento di supporto rilasciato ufficialmente da Apple di recente, ci sono degli step da seguire per archiviare una buona volta le freschissime anomalie di novembre con macOS Big Sur. Il nuovo aggiornamento, effettivamente, presenta delle criticità che non potevano essere ignorate e la questione va affrontata nel più breve tempo possibile dal pubblico. In particolare, ci sono quattro fasi che dobbiamo affrontare una volta accese le nostre macchine:

Tenete premuto il pulsante di accensione sul Mac per almeno 10 secondi, quindi rilasciatelo. Se il vostro Mac è acceso, a questo punto dovrebbe spegnersi.

Scollegate tutti i dispositivi esterni dal Mac, inclusi eventuali display e accessori USB, e rimuovi qualsiasi scheda inserita nello slot per schede SDXC. Quindi accendete il vostro Mac.

Se il problema persiste, reimpostare l’SMC per i computer notebook con una batteria non rimovibile, come riportato nel suddetto documento.

Se il problema persiste, provate a reimpostare NVRAM o PRAM.

Qualora i problemi inerenti l’aggiornamento macOS Big Sur di novembre non dovessero risolversi con le istruzioni appena fornite, allora non vi resterà altro da fare che contattare l’assistenza Apple. A voi come vanno le cose da alcuni giorni a questa parte? Avete trovato strade alternative per affrontare la situazione? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo.