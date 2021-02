Chi possiede il Samsung Galaxy S21 potrebbe aver già scoperto del bug relativo alla stabilizzazione elettronica, che sembra non subentrare quando ce n’è bisogno, lasciando il dispositivo ad affidarsi solo alla stabilizzazione ottica, che da sola non è abbastanza per ottenere risultati ottimali. Non bisogna preoccuparsi più di tanto, in quanto il problema quasi certamente è di natura software (pensate che il Samsung Galaxy S21 Plus, contraddistinto dallo stesso hardware, non soffre di questo disturbo).

Il problema pare essere relativo all’impostazione di attivazione della stabilizzazione elettronica dei Samsung Galaxy S21, che di fatto la disattiverebbe (probabile per effetto di un errore di codice). Al contrario, se si disattiva la voce della stabilizzazione elettronica, la stessa prenderebbe a funzionare, in quanto risulterà essere stata regolarmente attivata. Un fatto assai curioso, che tuttavia sembra stia offrendo agli utenti dei Samsung Galaxy S21 la soluzione che cercavano, in attesa che il colosso di Seul ponga rimedio con un aggiornamento dedicato (che non sembra corrispondere a quello di recente distribuzione rilasciato per la serie, di cui vi abbiamo parlato qui). Non deve essere stato bello per i proprietari del top di gamma asiatico imbattersi nel mancato funzionamento della funzione di stabilizzazione elettronica a bordo dei propri Samsung Galaxy S21, dispositivi che non costano poche centinaia di euro.

Un errore ci può stare, non diciamo il contrario, ma si spera anche che il produttore sudcoreano corra ai ripari nel più breve tempo possibile. Per il resto, la fotocamera dei portabandiera del colosso di Seul sembrano offrire prestazioni importanti. Probabile ci sia ancora qualcosina da mettere a punto, ma la situazione pende comunque a loro favore. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.